Pożar w Mesko. Specjalna procedura PGZ

Specjalne komisje zbadają okoliczności wypadku w Mesko – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa. W skarżyskim zakładzie w poniedziałek doszło do pożaru, w którym zginął 59-letni mężczyzna, a drugi pracownik został ranny.

W poniedziałek przed południem w jednym z magazynów na terenie zakładu Mesko w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) doszło do pożaru, który został ugaszony przez zakładową straż pożarną.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała w wydanym oświadczeniu, że do pożaru doszło około godziny 10.00. W wyniku zdarzenia jeden pracownik Mesko poniósł śmierć, a jedna osoba znajduje się pod opieką lekarzy.

»» O pożarze w zakładach Mesko więcej czytaj tutaj:

Pożar w fabryce amunicji Mesko

„W Mesko rozpoczęła pracę specjalna komisja, która bada okoliczności zdarzenia. Także na poziomie Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołana została Komisja, której celem jest zbadanie okoliczności zdarzenia, w tym analiza okoliczności, które do tego doprowadziły oraz weryfikacja procedur obecnie obowiązujących i ewentualne rekomendacje co do ich zmiany, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy” – poinformowała PGZ.