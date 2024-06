Co dalej z Ukrainą? Wśród państw B9 brak konsensusu

Na tegorocznym szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9) nie ma wspólnej deklaracji wszystkich uczestników, ponieważ brakuje konsensusu w sprawie tego, jak należy dążyć do zakończenia wojny na Ukrainie – oświadczył we wtorek prezydent Bułgarii Rumen Radew, cytowany przez agencję BTA.

„Tak, wszyscy chcemy, by Ukraina odzyskała integralność terytorialną. Powtórzę: musimy uwzględniać rzeczywistość, bo rzeczywistość jest taka, że Ukraina nie posiada odpowiednich zasobów: materialnych, finansowych ani ludzkich, by osiągnąć ten cel” – powiedział Radew, który przebywa w Rydze w związku z odbywającym się tam szczytem państw B9.

Dwa zaproponowane sposoby rozwiązania konfliktu

Jak dodał, są dwa sposoby, by osiągnąć zakładane cele. Jeden to negocjacje pokojowe, a drugi to wspieranie Ukrainy przez państwa NATO. W opinii Radewa „każde państwo powinno samo wybrać, jak wspierać Ukrainę”.

Bułgarski prezydent powiedział, że tegoroczny szczyt jest inny niż poprzednie, ponieważ przez brak konsensusu nie zostanie ogłoszone wspólne oświadczenie wszystkich uczestników.

Wspólne oświadczenie wydali trzej współprzewodniczący spotkania – jego gospodarz, prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs, a także prezydenci Polski i Rumunii, Andrzej Duda i Klaus Iohannis.

W stolicy Łotwy zebrali się we wtorek liderzy krajów wschodniej flanki NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Dwa ostatnie kraje są reprezentowane na szczeblu ambasadorów.

W spotkaniu wziął udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz nowe państwa członkowskie Sojuszu: Szwecja i Finlandia.

B9 czyli Bukareszteńska Dziewiątka

Bukareszteńska Dziewiątka to nieformalna platforma współpracy krajów wschodniej flanki NATO, utworzona w 2015 roku w Bukareszcie z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii, Dudy i Iohannisa. Dotychczas w ramach tej inicjatywy odbyło się osiem spotkań na szczeblu głów państw, w tym trzy w Warszawie.

pap, jb