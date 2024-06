Spada sprzedaż nowych ciągników. Alert dla rolników

518 nowych ciągników rolniczych zarejestrowanych zostało w maju br. To najgorszy tegoroczny wynik sprzedaży. Natomiast utrzymuje się wzrostowy trend rejestracji maszyn używanych - poinformowała PAP Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR)

Według zebranych przez Izbę (PIGMiUR) danych - na podstawie danych z CEPiK – - w maju zarejestrowano - a de facto sprzedano - tylko 518 sztuk ciągników. Oznacza to dalszy ciąg trwającej już ponad półtora roku tendencji spadkowej.

Łącznie w tym roku zarejestrowano 3277 nowych ciągników, to o 855 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli aż ponad 20 proc.

Mamy tu do czynienia z odzwierciedleniem panujących dość ponurych nastrojów w branży rolnej, które bez wątpienia miały wpływ na decyzje zakupowe (…) Do tego, przez ostatnie miesiące, potencjalni nabywcy nowych maszyn mieli znacznie bardziej niż wcześniej ograniczony dostęp do tzw. wkładu własnego, potrzebnego do pozyskania unijnych środków na sfinansowanie takich zakupów - skomentował wyniki Hubert Seliwiak z PIGMiUR.