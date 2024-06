Fatalne wieści ze szkół. Odstraszają zarobki i atmosfera

Młodym nauczycielom przeszkadzają nie tylko niskie zarobki, ale też zła atmosfera wokół szkół. Dlatego rezygnują z pracy - pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Dziennik zauważa, że szkoły od lat łatają dziury kadrowe emerytami, jednak w ostatnich latach skala tego zjawiska znacznie się rozrosła.

Jak wskazują edukacyjni aktywiści, choć w ciągu roku (od lutego 2023 do lutego 2024) liczba nauczycieli wzrosła o ok. 30 tys. – z 691 tys. do 722 tys., to niepokoi struktura wieku pedagogów. Bo do szkoły wracają głównie nauczyciele w starszym wieku i emeryci, a rezygnują z pracy w niej ludzie młodzi. W ciągu ostatniego roku do przedszkoli i szkół wróciło 34 tys. nauczycieli w wieku 51–60 lat i 25 tys. belfrów powyżej 61. roku życia - wyjaśnia „Rzeczpospolita”.