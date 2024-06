"To niepokojące". Polskie Patrioty trafią na Ukrainę?

Amerykańskie wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot stacjonujące w Polsce nie powinny być przekazywane Ukrainie - uważa szef BBN Jacek Siewiera. Prezydencki minister zareagował w ten sposób na doniesienia amerykańskich mediów. Wiceszef MON Cezary Tomczyk twierdzi, że Polska odrzuciła prośbę Amerykanów.

„New York Times” poinformował w środę, że prezydent USA Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie kolejnego systemu przeciwlotniczego Patriot, który miałby pochodzić od amerykańskich wojsk w Polsce.

W naszym kraju stacjonuje obecnie bateria amerykańskich Patriotów, która m.in. ochrania logistyczny hub w Rzeszowie, przez który trafia na Ukrainę duża część pomocy sprzętowej. „New York Times” nie sprecyzował, czy chodzi o całą baterię (8 wyrzutni z radarami i innym sprzętem), czy tylko jakieś jej elementy.

Zdecydowanie nie

Siewiera, pytany o te doniesienia w Radiu Zet, ocenił, że amerykańskie Patrioty „zdecydowanie” nie powinny trafić z Polski na Ukrainę.

Jesteśmy krajem, przez który przechodzi większą część pomocy wojskowej, w którym w ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie była naruszana przestrzeń powietrzna przez pociski manewrujące, co kosztowało życie dwóch obywateli; krajem, który nie tylko ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia Ukrainy, ale również całego systemu odstraszania i przygotowania ewentualnej obrony na flance wschodniej - przypominał prezydencki minister.

Siewiera przekonywał, że nie ma szczegółowych informacji w sprawie ewentualnego wysłania amerykańskich Patriotów z Polski na Ukrainę, ale poprosił o rozmowę Jake’a Sullivana, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego.

Poprosiłem o spotkanie swojego odpowiednika w USA, czyli Jake’a Sullivana, by móc pomówić o tym zagadnieniu, dlatego że te informacje są niepokojące - przyznał szef BBN.

Bronią polskiego nieba

Sytuację skomentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

„Na miejsce baterii amerykańskiej trafi bateria z innej części świata. Polska nie zgodziła się na przekazanie polskiej baterii” - napisał Tomczyk na platformie X.

„Polskie patrioty bronią polskiego nieba i to się nie zmieni” - zadeklarował wiceminister obrony narodowej.

Ukraina potrzebuje siedmiu baterii

Dotąd USA wysłały na Ukrainę jeden system Patriot, podobnie jak Niemcy i Holandia.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział wysłanie kolejnej, która trafić ma do Ukraińców do końca czerwca. Waszyngton ma nadzieję, że ogłoszenie to zainspiruje kolejne kraje do podobnych działań, bo obrona powietrzna to jedna z najpilniejszych potrzeb Ukrainy.

O tym, że USA prowadzą rozmowy w sprawie przekonania innych krajów do darowania swoich systemów Ukrainie informował szef Pentagonu Lloyd Austin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Ukraina potrzebuje co najmniej siedmiu kolejnych baterii.

Mikołaj Małecki (PAP)/bz

