Brukseli nie podoba się sukces PWPW

Komisja Europejska wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych. Jej zdaniem Polska narusza prawo UE, rezygnując z przetargów przy udzielaniu zamówień na wytwarzanie dokumentów publicznych, takich jak dowody osobiste czy prawa jazdy. Polskie przepisy pozwalają bez przetargu zlecać je Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

KE zdecydowała o wysłaniu do polskiego rządu formalnego listu wzywającego do usunięcia uchybienia w związku z niewykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 września 2023 r. To pierwszy etap w procedurze naruszeniowej.

W orzeczeniu tym TSUE stwierdził, że Polska naruszyła obowiązki wynikające z dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, ponieważ wprowadziła do prawa krajowego wyłączenia, których nie przewiduje unijne prawo.

Uchybienie dotyczy ominięcia procedur przetargowych przy zamówieniach na wytwarzanie określonych dokumentów publicznych, m.in. dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, praw jazdy i legitymacji służbowych, a także druków, w tym kart do głosowania oraz znaków zabezpieczających, np. znaków akcyzy, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych. Polskie przepisy pozwalają bez przetargu zlecać je Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

KE przypomniała, że unijne przepisy wymagają przyznawania zamówień powyżej określonych progów w drodze przetargu, z „pełnym poszanowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji”.

Na odpowiedź i usunięcie uchybienia Polska ma dwa miesiące. W przypadku braku satysfakcjonującej reakcji KE może skierować sprawę ponownie do TSUE, wnioskując o nałożenie kar finansowych.

Z Brukseli Maria Wiśniewska (PAP), sek

