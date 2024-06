Deklaracja przywódców państw na forum G7

Przywódcy G7 zebrani na szczycie w Apulii na południu Włoch zadeklarowali „solidarność, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i jej odbudowę tak długo, jak będzie to konieczne”. To słowa z opublikowanego w piątek 36-stronicowego dokumentu końcowego.

W dokumencie opublikowanym na stronie włoskiej prezydencji w „siódemce” szefowie państw i rządów Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA, Kanady, Japonii i Unii Europejskiej podsumowując obrady potwierdzili „jedność i determinację, by odpowiedzieć na globalne wyzwania w kluczowym momencie historii” i licznych kryzysów, jakie dotykają społeczność międzynarodową.

Odnosząc się do Ukrainy liderzy G7 odnotowali podjętą na szczycie decyzję o odblokowaniu na jej rzecz 50 miliardów euro z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Liderzy zaznaczyli, że jest to bardzo ważny sygnał dla Putina.

„Nasilamy nasze wspólne wysiłki, by rozbroić i przerwać finansowanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego” - dodali.

Deklaracja prezydenta Ukrainy

Sto państw i organizacji międzynarodowych zjednoczonych „wspólnym celem trwałego i sprawiedliwego pokoju” weźmie udział w szczycie pokojowym organizowanym w weekend w Buergenstocku niedaleko Lucerny - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek przybył do Szwajcarii.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Oszukują kasjerów, że w niedziele zarobią podwójnie

„Zapłacimy 15 tysięcy od osoby”. Beneficjentem będą Niemcy

Katastrofa w PKP Cargo. Aż 4 tys. pracowników nie przyjdzie do pracy

Ukraińskie F-16 serwisowane w Polsce?

pap, jb