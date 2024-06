Podwyżki o 40 proc. Tym razem za wodę i ścieki

Realizuje się czarny scenariusz dla Polski i Polaków. Mimo zapewnień przedwyborczych, za wody i ścieki zapłacimy krocie. „Opłaty mogą wzrosnąć o 40%. Po wzroście opłat za prąd, gaz, żywność raczej nam Polakom nie będzie do śmiechu” - informuje poseł Marek Gróbarczyk na platformie TT.

Jak potwierdza portal Prawo „spółki wodociągowe wnioskują w tym roku średnio o 33 proc. podwyżki taryf opłat za wodę i o 40 proc. za odprowadzanie ścieków”. A to wynika z danych przekazanych przez Wody Polskie. Co więcej, „ponad połowa wniosków została już zatwierdzona”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyduje o wysokości taryf co trzy lata. Aktualnie wiele gmin zakończyło okres obowiązywania dotychczasowych stawek, co zmusiło przedsiębiorstwa do rewidowania cen.

Podwyżki już weszły w życie

Białystok

Od jutra, 18 czerwca podwyżki obejmą mieszkańców Suwałk.

W zależności od grupy taryfowej podwyżka waha się między 29 a 35 proc. To pierwszy od 3 lat tak znaczny wzrost ceny wody w Suwałkach. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kilkukrotnie występowało o podniesienie stawek, ale Wody Polskie nie udzielały na to zgody - podaje portal Radio.Białystok

Sopot

Od 24 maja mieszkańcy Sopotu płacą o 30 proc. więcej za wodę i odprowadzanie ścieków.

W piątek Sopot podniósł opłaty za wodę o 30 proc. Podwyżki ogłaszają też inne miasta, a ich skala wyraźnie wzrosła po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. W niektórych miastach sięga kilkudziesięciu procent, chociaż rząd zapewniał, że podwyżek nie będzie - podaje portal money.

Na podstawie money, TT, radiobialystok, jb