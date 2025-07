Ukrainiec zdemolował wodociąg. Wandal czy sabotażysta?

Sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec Ihora H., 36-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego m.in. o włamanie do studni głębinowej w Sopocie i zniszczenie aparatury – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Do zdarzenia doszło 15 lipca na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Według ustaleń śledczych, mężczyzna włamał się do studni głębinowej i zniszczył elementy sieci wodociągowej należącej do spółki Aqua-Sopot, w tym aparaturę energetyczną i sterującą przyłącza do sieci oraz usunął zawór studni głębinowej, przez co zostało zakłócone funkcjonowanie działania części sieci wodociągowej w Sopocie.

Długa lista demolek Ukraińca

21 lipca policjanci zatrzymali Ihora H. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sopocie, gdzie usłyszał łącznie trzy zarzuty, w tym włamania do studni głębinowej i zniszczenia sieci wodociągowej. 36-latek usłyszał także zarzuty dotyczące uszkodzenia pięciu skrzynek elektrycznych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Józefa Wybickiego w Sopocie oraz kradzież dowodu osobistego.

Jak przekazał prok. Duszyński, Ihor H. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Wyjaśnił, że zniszczył kabel zasilania skrzyni elektrycznej punktu wodociągowego oraz przyznał się do zniszczenia trzech skrzynek elektrycznych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie 36-latka na okres 3 miesięcy. W czwartek Sąd Rejonowy w Sopocie uwzględnił ten wniosek.

Jak dodał Duszyński, postępowanie przygotowawcze w tej sprawie trwa. - W toku postępowania zostały pobrane próbki wody do badań. Po przeprowadzonych badaniach Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny stwierdził, że woda jest zdatna do spożycia - przekazał rzecznik.

Za zarzucane czyny Ihorowi H. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Alarm! Bezrobocie trzeci miesiąc z rzędu w górę

Środek sezonu, a tu produkcja piwa ostro spada!

Szybkie i piętrowe. Kto dostarczy pociągi dla PKP Intercity?

»»Andrzej Śliwka: Rekonstrukcja rządu Tuska to zmiany szkodliwe dla Polski – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!