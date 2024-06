Koniec dyskryminacji posiadaczy garaży z księgą wieczystą

Co roku za miejsce w garażu podziemnym wnosi się daninę na rzecz lokalnego samorządu. Problem w tym, że podatek za metr kwadratowy takiego luksusu często kilkukrotnie wyższy od podatku za mieszkanie. Samopoczucie właścicieli garaży już wkrótce może się poprawić, bo jutro rząd ma zająć się przepisami, które uregulują sytuację. Chodzi o nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Opisany problem dotyczy miejsc postojowych posiadających księgę wieczystą, które były do tej pory traktowane jako odrębna nieruchomość – a więc np. jako lokal usługowy, a nie część mieszkalna budynku. Lokal, za który obowiązuje wyższa stawka podatkowa. Właściciele garaży bez księgi wieczystej odprowadzali za nie taką samą stawkę podatku, jak za mieszkanie, ponieważ tego typu miejsca postojowe traktowano jako tzw. pomieszczenia przynależne (podobnie jak piwnica czy komórka lokatorska). O statusie prawnym garażu każdorazowo decyduje deweloper i mieszkańcy nie mają wpływu na jego decyzję .

Co się zmieni?

Po nowelizacji garaż podziemny wielostanowiskowy będzie zawsze częścią mieszkalną budynku. Bez względu na formę własności. Wysokość podatku za każdy mkw. zostanie zawsze zrównana z wysokością podatku od mieszkania. Właściciele garaży podziemnych z księgą są podwójnie wygrani na czekających nas zmianach, bo nie dość, że obniżono im podatek, to zachowują możliwość zbycia garażu, jako wyodrębnionej nieruchomości – niezależnie od sprzedaży mieszkania

Takie są przynajmniej założenia postawione przed nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zmiana jest kluczowa jeszcze z jednego punktu widzenia. Warto bowiem pamiętać o tym, że różnica między miejscem w garażu z księgą wieczystą, a bez niej dotyczy nie tylko podatku. Gdy garaż ma własną księgę, można go np. sprzedać niezależnie od mieszkania. W przypadku statusu pomieszczenia przynależnego to nie jest możliwe.

Nowe definicje słów „budynek” i „budowla”

Projektowana ustawa ma wprowadzić nową definicję pojęć „budowla” i „budynek”. Dotychczasowe definicje, które odwołują się do prawa budowlanego, budzą wątpliwości interpretacyjne. „Proponuje się wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budowla” bez odwoływania się do przepisów poza podatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej. Konieczne jest również wprowadzenie (…) autonomicznej definicji pojęcia „budynku” bez odwoływania się do przepisów poza podatkowych, dla zachowania spójności projektowanych regulacji – czytamy w informacji CIR„.

