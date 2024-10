Polacy zapłacą podatek od garaży. Projekt już gotowy

Ministerstwo Finansów poinformowało, że rząd przyjął nowelizację ustawy podatkowej. Zgodnie z jego założeniami, garaże będą od tej pory podlegały takiemu samemu opodatkowaniu jak mieszkania. Oficjalnie celem ma być zlikwidowanie różnic w opodatkowaniu garaży oraz miejsc parkingowych, ale chodzić może również o poszukiwanie pieniędzy do budżetu, którego kondycja za rządów KO stała się katastrofalna.

Jak czytamy w komunikacie CIR, Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Dokument doprecyzowuje definicję „budowli” oraz „budynku”. Ujęto je także w zamkniętym katalogu budowli, które podlegają opodatkowaniu. „Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie jednolitych zasad opodatkowania garaży w budynkach mieszkalnych oraz wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kompleksowej definicji budynku i budowli” – napisano w komunikacie.

Z chwilą wejścia w życie proponowanych zmian wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych (niezajęte na działalność gospodarczą) będą opodatkowane jednakową stawką podatku.

Dla budynków kluczowa powierzchnia, dla budowli – wartość

Chodzić ma przede wszystkim o zlikwidowanie różnic w opodatkowaniu garaży i miejsc parkingowych. Wykreślone z objęcia podatkiem zostały natomiast obiekty małej architektury. Wraz z wejściem zmian w życie, wyliczane przez samorządy stawki opodatkowania dla budynków, będą wynikać z ich powierzchni. W przypadku budowli czynnikiem decydującym będzie ich wartość.

Gminy już nie poszaleją ze stawkami

Projekt rozwiąże też liczne spory, do których dochodziło pomiędzy właścicielami nieruchomości, a gminami, lubiącymi interpretować przepisy w taki sposób, by naliczać jak najwyższą stawkę podatkową. W konsekwencji zmian, za budynek nie będzie uznawany obiekt służący do gromadzenia materiałów. Natomiast silosy opodatkowane będą tylko wtedy, gdy będą służyć działalności gospodarczej.

Najważniejsze rozwiązania podatkowe proponowane przez rząd

Ujednolicenie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych (niezajęte na działalność gospodarczą) będą opodatkowane jak mieszkania.

Doprecyzowane definicji „budynku” i „budowli” na potrzeby podatku od nieruchomości. (brak odwołania w definicjach „budynku” i „budowli” do prawa budowlanego, zapewni wzrost pewności prawa podatkowego, na które nie będą już bezpośrednio wpływać zmiany w prawie budowlanym.

Utworzenie zamkniętego katalogu budowli podlegających opodatkowaniu.

Zawężenie katalogu urządzeń budowlanych podlegających opodatkowaniu – wyłącznie do tych, które są bezpośrednio związane z budynkiem lub budowlą i są niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostawienie poza opodatkowaniem tzw. obiektów małej architektury.

Przedłużenie do 31 marca 2025 roku możliwości złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości przez przedsiębiorców – by dać im czas na dostosowanie do proponowanych zmian.

Zniesienie w podatku rolnym wnioskowego trybu udzielania zwolnień podmiotowych, które będą stosowane z mocy samego prawa (np. dla instytutów badawczych)– w celu wyeliminowania zbędnej biurokracji.

Uszczelnienie poboru opłaty uzdrowiskowej – przyznanie radom gmin prawa do nałożenia na przedsiębiorców inkasujących tzw. opłatę uzdrowiskową obowiązku prowadzenia ewidencji osób płacących tę daninę.

Określenie właściwości organu podatkowego w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa składanego w formie elektronicznej (np. w e-Urzędzie Skarbowym).

Źródło: CIR, PAP, Strefabiznesu

Oprac. GS

