Ceny mieszkań już jawne. Co muszą pokazać deweloperzy?

W czwartek weszły w życie przepisy nakładające na deweloperów obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań i domów. Informacja dotyczyć ma nie tylko powierzchni użytkowej, ale też np. komórek lokatorskich, miejsc postojowych oraz wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez nabywcę.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, od czwartku 11 września, każdy deweloper musi publikować ceny mieszkań i domów znajdujących się w jego ofercie.

Od 11 lipca obowiązek ten dotyczył tylko tych inwestycji, w których sprzedaż rozpoczęła się od tej daty, natomiast teraz objęte są nim wszystkie nieruchomości, niezależnie od momentu rozpoczęcia sprzedaży.

Jak przekazał Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), wielu deweloperów już wcześniej – zanim przepisy zaczęły tego wymagać – publikowało ceny swoich inwestycji.

„Klienci doceniają, gdy wszystkie informacje są od razu dostępne. Dobrze, że od 11 września cała branża zacznie działać według jednolitych zasad, które ułatwią kupującym porównywanie ofert i podejmowanie świadomych decyzji” – zaznaczył zastępca dyrektora generalnego PZFD Przemysław Dziąg, cytowany w komunikacie związku.

Co musi opublikować deweloper?

PZFD przypomniał, że zgodnie z ustawą każdy deweloper musi publikować na stronie internetowej:

-informację o cenie metra kwadratowego powierzchni użytkowej oferowanego mieszkania czy domu;

-informację o powierzchni pomieszczeń przynależnych (np. komórek lokatorskich czy miejsc postojowych);

-podane mają być również wszystkie dodatkowe koszty, które musi ponieść nabywca;

-ujawniona musi zostać historia zmian cen lokalu.

„Informacje te muszą być łatwo dostępne i jednoznacznie powiązane z konkretną inwestycją. Nie wystarczy publikacja na portalach ogłoszeniowych czy stronach pośredników – ustawa wymaga ich zamieszczenia na stronie dewelopera” - zaznaczono w komunikacie PZFD.

Czy spadną średnie stawki ofertowe?

W ocenie związku, wejście w życie nowych przepisów może wpłynąć na spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży deweloperów. Do tej pory wiele firm przyciągało bowiem klientów rabatami. W ocenie PZFD część deweloperów może zrezygnować z takiej praktyki i bezpośrednio skorygować cenniki.

„Mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych, choć bez większego wpływu na ostateczne transakcje” – zauważył zastępca dyrektora generalnego PZFD Przemysław Dziąg.

Przedstawiciel PZFD nie wyklucza jednak, ze zrealizuje się odmienny scenariusz.

„Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni” - dodał.

Deweloperzy mają przekazywać informacje do rządowej bazy danych

Ustawa zobowiązuje deweloperów nie tylko do publikowania cen na własnych stronach, ale także do przesyłania ich w otwartych plikach do rządowego portalu dane.gov.pl. W ten sposób powstać ma jedno źródło danych, z którego korzystać będą mogli zarówno klienci, jak i serwisy zbiorczo analizujące ceny nieruchomości.

W ocenie PZFD dotychczasowe funkcjonowanie portalu okazało się bardziej skomplikowane m.in. z powodu braku precyzyjnego katalogu danych, które trzeba przesyłać, a wyszukiwanie informacji często okazywało się bardzo czasochłonne.

„Od początku sygnalizowaliśmy, że przepisy zostały napisane w sposób niejednoznaczny i wymagają doprecyzowania. Związek wspólnie z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką przygotował wytyczne, jak raportować ceny, aby zachować spójność i czytelność danych. Jednak wciąż potrzebne są przepisy wykonawcze, które wprowadzą jednolite standardy raportowania” – ocenił Dziąg.

PAP, sek

