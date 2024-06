Kaspersky Lab. zakazany w Ameryce

Administracja prezydenta Joe Bidena wydała zakaz korzystania w Ameryce z rosyjskiego oprogramowania do cyberbezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab.

Departament Handlu USA poinformował, że oprogramowanie budzi niepokój Waszyngtonu co najmniej od 2017 roku. Zgodnie z rosyjskim prawem, Kreml ma pełny dostęp do systemów Kaspersky’ego i tym samym do danych wszystkich klientów.

Rosja ma zdolność, a nawet więcej, zamiar wykorzystania rosyjskich firm, jak Kaspersky, do zbierania i wykorzystywania informacji osobistych Amerykanów. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że biorąc pod uwagę ciągłe ofensywne zdolności cybernetyczne rosyjskiego rządu i zdolność do wpływania na działania Kaspersky’ego, musimy podjąć znaczące działanie w postaci pełnego zakazu, jeśli chcemy chronić Amerykanów i ich dane osobowe- podkreśliła sekretarz handlu USA Gina Raimondo.

Powołując się na dostępne przepisy, ABC News podała, że po 20 lipca, Kaspersky nie może zawierać żadnych nowych umów wewnątrz USA. Może zapewniać istniejącym klientom oprogramowanie cybernetyczne i antywirusowe do 29 września, ale po tym terminie „nie będzie jej wolno zapewnić aktualizacji zabezpieczeń.”

Raimondo zaznaczyła, że Amerykanie i przedsiębiorstwa w USA, które nadal korzystają z produktów Kaspersky’ego, nie będą łamać prawa, ale nie będą mogli aktualizować swoich produktów od 30 września.

Zdecydowanie zachęcam do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tego oprogramowania i przejścia na alternatywne rozwiązanie, aby chronić siebie, swoje dane i rodzinę –dodała sekretarz handlu.

Z kolei sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Alejandro Mayorkas, którego departament ma rozbudowaną agencję ds. cybernetyki oznajmił, że Amerykanie powinni mieć świadomość, że mogą polegać na bezpieczeństwie swoich urządzeń.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)/bz

