System kaucyjny: jest zgoda UOKiK na dwóch operatorów

Już za pół roku zapłacimy kaucję za butelki szklane, tzw. PET-y do 3 litrów oraz aluminiowe puszki. UOKiK dał właśnie zielone światło na ustanowienie dwóch operatorów systemu kaucyjnego.

Wydane decyzje dotyczą utworzenia przez producentów napojów wspólnych przedsiębiorców. Będą to tzw. podmioty reprezentujące wskazane w ustawie o gospodarce odpadami, regulującej system kaucyjny, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku. To mechanizm, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz zachęcenie konsumentów do recyklingu. Z punktu widzenia klientów sklepów, oznacza on konieczność zapłaty zwrotnej kaucji przy zakupie napojów w butelce z tworzyw sztucznych, szklanej oraz w puszce.

Operatorzy jako podmioty reprezentujące

W większości krajów działa jeden operator systemu kaucyjnego, tworzony przez producentów napojów, w niektórych przypadkach również z udziałem państwa. Polska przyjęła odmienny model, w którym będą działali różni operatorzy. Operatorzy mają być tworzeni m.in. przez producentów lub importerów napojów, jako tzw. podmioty reprezentujące.

Ich zadaniem ma być m.in. selektywne zbieranie opakowań i odpadów, odbieranie ich i transport ze sklepów. Producenci i importerzy napojów muszą osiągnąć odpowiedni poziom selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Brak wypełnienia określonych wskaźników będzie skutkował koniecznością ponoszenia przez nich dodatkowej opłaty – tzw. opłaty produktowej.

Pierwsza z decyzji dotyczy transakcji z udziałem producentów napojów bezalkoholowych, firm: Coca-Cola HBC, Colian, Żywiec-Zdrój, Grupa Maspex, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Oshee Polska, Zbyszko Company, Orangina Schweppes Polska, Nałęczów Zdrój oraz Van Pur. Druga decyzja to zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez producentów piwa, tj. firmy: Carlsberg Polska, Kompania Piwowarska oraz Grupa Żywiec.

Nie ma mowy o ograniczeniu konkurencji

Stworzenie operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów jest bardzo istotne dla producentów napojów ze względu na konieczność dotrzymania wskaźników odzysku. Jednocześnie naszym zadaniem było sprawdzenie, czy utworzenie tzw. podmiotów reprezentujących może być niekorzystne dla innych uczestników rynku. Wnikliwa analiza wykazała, że transakcje nie doprowadzą do ograniczenia konkurencji” – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przy wydawaniu zgód na transakcje szef UOKiK wziął pod uwagę m.in. fakt, że na rynku będą działać również inni operatorzy systemu kaucyjnego. Koncentracja nie spowoduje również ograniczenia dostępu do rynku pozostałym producentom i importerom napojów, którzy zgodnie z ustawą, będą mogli dołączać do systemów kaucyjnych na równych zasadach. Brak ryzyka ograniczenia konkurencji wynika również ze specyfiki działania systemów kaucyjnych. Są to podmioty o charakterze non-profit, nie nastawione na zysk. Oznacza to m.in. że nie będą mogły uzyskiwać korzyści z pobieranych kaucji, nie mają również wpływu na wysokość kaucji, która będzie określona w przepisach.

Zostało jeszcze jedno zezwolenie

Oprócz zgody Prezesa UOKiK, do rozpoczęcia działalności przez nowe podmioty konieczne jest również zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego, które wydaje minister klimatu i środowiska. Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Źródło: UOKiK

Oprac. GS