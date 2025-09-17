Gigantyczne koszty systemu kaucyjnego. Zapłacą Polacy!

Koszty systemu kaucyjnego w najbliższych 10 latach przekroczą 40 mld zł – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy doradczej Deloitte. To więcej niż firma ta przewidywała rok temu.

Rok temu koszt wprowadzenia tego systemu firma Deloitte szacowała na 37 mld zł.

„Według ostatnich szacunków Deloitte całkowita wartość nakładów inwestycyjnych może osiągnąć poziom 11,5 mld zł w perspektywie 10 lat, o 2,7 mld zł mniej niż pierwotnie przewidywano. Odwrotną tendencję widać w obszarze wydatków operacyjnych – mogą one wynieść 32,4 mld zł, czyli o 9,3 mld zł więcej niż szacowano rok temu” - podano w raporcie poświęconym kosztom wprowadzenia systemu kaucyjnego.

Wśród czynników mających największy wpływ na wysokość kosztów autorzy raportu wymienili:

-wyższe od zakładanych wcześniej, rynkowe oferty zbiórki manualnej

-rosnącą liczbę automatów do zbiórki opakowań, których zakup stanowi w ostatecznym rozrachunku koszt dla podmiotów reprezentujących.

Dodali, że do tego dochodzi kwestia dłużnego finansowania wydatków, jakie sieci handlowe ponoszą w związku z systemem kaucyjnym.

„W efekcie, do kosztów systemu należy również doliczyć zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów” - wskazał Deloitte.

W raporcie przypomniano, że głównym celem wdrożenia mechanizmu jest osiągnięcie unijnych celów środowiskowych. Chodzi o zarówno minimalny odsetek recyklatu PET w produkowanych opakowaniach, jak poziomy selektywnej zbiórki dla butelek z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów: 77 proc. do końca 2025 roku i 90 proc. w 2029 roku.

Deloitte: wydatki przedsiębiorcy mogą przerzucić na klientów

Firma przypomniała, że od 1 października 2025 r. do napojów objętych systemem kaucyjnym sprzedawanych w butelkach plastikowych i w puszkach zostanie doliczona kaucja wynosząca 50 gr. W przypadku opakowań szklanych wielokrotnego użytku wyniesie ona 1 zł. Opłata będzie pobierana we wszystkich sklepach oraz w restauracjach, kawiarniach i innych punktach prowadzących sprzedaż produktów objętych systemem kaucyjnym, także w maszynach vendigowych. Odzyskanie kaucji w formie gotówki lub przelewu bezgotówkowego będzie możliwie w sklepach prowadzących zbiórkę opakowań, bezpośrednio w kasie lub po okazaniu potwierdzenia zwrotu wydanego przez zwrotomat.

„Jednym z dylematów związanych z uruchomieniem systemu kaucyjnego pozostaje jego wpływ na ceny napojów. Ze względu na możliwość odzyskania całości kaucji w momencie zwrotu opakowania opłata ta nie powinna być traktowana jako część ceny napoju. Jednocześnie, wydatki związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem systemu mogą skłonić przedsiębiorców do podniesienia cen lub obniżenia swoich marż. Koszty netto z aktualizacji obliczeń wskazują, że średni koszt obsługi opakowania w systemie kaucyjnym wyniesie około 40 groszy” – czytamy w raporcie.

PAP, sek

