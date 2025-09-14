Butelkomaty pod ręką i zwrot kaucji na kartę

W Polsce od 1 października 2025 r. będzie obowiązywać system kaucyjny na opakowania po napojach. Badanie Minds & Roses przeprowadzone dla Mastercard w czerwcu 2025 r. pokazało, że 60 proc. dorosłych Polaków jest świadomych nadchodzących zmian, ale duża część nie zna szczegółów projektu. To, na czym najbardziej zależy konsumentom, to wygoda oraz możliwość wyboru – zarówno miejsca zwrotu opakowań, jak i sposobu odbierania kaucji.

System kaucyjny będzie polegał na doliczaniu kaucji (0,50 zł lub 1 zł w zależności od opakowania) do ceny napojów sprzedawanych w jednorazowych plastikowych butelkach do 3 l, puszkach do 1 l i szklanych butelkach wielorazowego użytku do 1,5 l. Kaucję będzie można odzyskać zwracając puste opakowania w wyznaczonych punktach, bez konieczności okazywania paragonu. Zwrotowi będą podlegać tylko opakowania oznaczone logo systemu kaucyjnego.

Polacy na TAK, ale… dostrzegają bolączki

Większość ankietowanych Polaków pozytywnie ocenia nadchodzące zmiany – 65 proc. respondentów uważa, że wprowadzenie systemu kaucyjnego to dobry pomysł, który pomoże odzyskiwać większe ilości plastiku, szkła i metalu oraz pozwoli lepiej zadbać o środowisko. Jednak jedna czwarta badanych dostrzega pewne trudności związane z regularnym zwrotem butelek, a do najczęściej wymienianych wyzwań należą: odległość punktu zwrotu od domu (35 proc.) oraz potencjalna awaryjność automatów (35 proc.). Biorąc pod uwagę fakt, że zwrotem mogą być objęte tylko niezgniecione i nieuszkodzone opakowania, co trzeci badany (34 proc.) zwraca również uwagę na problem braku miejsca na przechowywanie butelek w domu/mieszkaniu.

Spacer, zakupy, a przy okazji zwrot butelek

Badanie Mastercard pokazało również, że konsumenci chcieliby zwracać opakowania przy okazji realizacji codziennych czynności – np. podczas robienia zakupów (65 proc.), wyjścia na spacer (44 proc.), czy wycieczki do punktu odbioru i nadania paczek (42 proc.). Co drugi ankietowany (51 proc.) przyznał, że chętnie widziałby butelkomaty na osiedlach mieszkaniowych, a co czwarty w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej (24 proc.). Ankietowani chcą oddawać butelki również w drodze do pracy (32 proc.), przedszkola czy szkoły (27 proc.).

„Polacy chcieliby włączyć zwrot butelek do swojej codziennej rutyny, jednak w taki sposób, aby proces ten był jak najmniej uciążliwy. Dlatego, tak jak w wielu innych obszarach życia, tak i w przypadku systemu kaucyjnego, konsumenci oczekują prostych, szybkich, wygodnych i niezawodnych rozwiązań, które dostępne będą „tu i teraz”. Kluczowa jest dla nich również możliwość wyboru – zarówno pod kątem miejsca, do którego będzie można oddawać butelki, jak i sposobu w jaki otrzymają zwrot kaucji” – komentuje Daria Auguścik, VP, dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe.

Butelkomaty przed sklepem. W jaki sposób chcemy oddawać opakowania?

Jak pokazuje badanie przeprowadzone dla Mastercard, większość Polaków (72 proc.) na miejsce zwrotu opakowań wybrałoby ten sam typ sklepu, w którym codziennie robi zakupy, a preferowaną formą zwrotu opakowań jest automat zlokalizowany przed sklepem - 85 proc. ankietowanych wskazuje tę opcję jako wygodną.

Eksperci związani z systemem kaucyjnym zgodnie przyznają, że dostosowanie systemu do potrzeb konsumentów, to kluczowy czynnik determinujący popularyzację i absorpcję programu kaucyjnego wśród Polaków. Priorytetem dla całego rynku powinno być zatem zapewnienie konsumentom rozwiązań, które będą jak najbardziej wygodne dla użytkowników, ale również organizacyjnie możliwe do wdrożenia – komentuje Daria Auguścik z Mastercard.

Jak zwrot, to najlepiej na kartę. Jak chcemy otrzymywać kaucję?

73 proc. ankietowanych Polaków, stojąc przed butelkomatem wybrałoby zwrot kaucji na kartę, ponieważ uważają ją za wygodny sposób odzyskania pieniędzy – bardziej komfortowy od zwrotu na voucher, który można wykorzystać w tym samym sklepie (albo sieci sklepów), w którym został wydany lub wymienić na gotówkę przy kasie.

