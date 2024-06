PiS: Referendum przeciw Paktowi Migracyjnemu!

Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum. Bo to musi być podstawa do innego żądania, bo jesteśmy przekonani, że jeżeli do takiego referendum dojdzie, wygramy. Do żądania wypowiedzenia tego paktu. W żadnym wypadku nie możemy się zgodzić. I to musi być narodowe zadanie, możliwe do spełnienia już dzisiaj– mówił Jarosław Kaczyński.

Podsumowanie działań rządu koalicji

Wystarczyło sześć miesięcy, żeby została stracona kontrola nad granicami, a w każdym razie, aby została radykalnie osłabiona - ocenił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem granica polsko-białoruska jest słabiej chroniona, a morale żołnierzy i funkcjonariuszy zostało obniżone.

Lider PiS podczas wystąpienia na konwencji partii w Pułtusku ocenił, że za czasów rządów jego formacji „była jasna zasada - murem za polskim mundurem„.

A teraz jest raczej zasada - z aktem oskarżenia na polski mundur - dodał.

Zdaniem prezesa PiS dzisiaj granica polsko-białoruska „jest słabiej chroniona, skutecznie obniżono morale i przenikanie jest większe”.

Tam są wpuszczeni tzw. aktywiści, czyli ci, którzy pomagają w tym, aby granicę nielegalnie przekraczać. I to już jest jakieś zupełne horrendum, ludzie będący w istocie sojusznikami Putina i Łukaszenki mają przepustki i podejmowane są decyzje, że mogą tam działać - mówił Kaczyński.

Niemcy przerzucają nam migrantów

Dodał, że „do tego dochodzi sytuacja na granicy zachodniej - Niemcy zaczynają nam przerzucać imigrantów, i to niekoniecznie tych, którzy przeszli przez Polskę, i robią to w sposób bezczelny”.

Wystarczyło sześć miesięcy, żeby została stracona kontrola nad granicami, a w każdym razie radykalnie osłabiona - podkreślił prezes PiS.

W sobotę w Pułtusku z udziałem Jarosława Kaczyńskiego odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Podczas eventu politycy ugrupowania m.in. dziękują wyborcom za ponad 4 mln głosów, jakie formacja zdobyła w niedawnych wyborach do PE. Jak powiedział Kaczyński - poza tym - „warto spojrzeć po tych sześciu miesiącach na to, co się w Polsce już wydarzyło, i to, co będzie działo się nadal”, gdy władzę sprawuje rząd Donalda Tuska.

Kto nami w tej chwili rządzi? Otóż rządzi grupa ludzi, którzy nie wierzą w idee i nie cenią idei Polski niepodległej, idei wspólnoty narodowej i państwa jako reprezentacji wspólnoty. Nie cenią prawdy i prawa - ocenił Kaczyński.

Jak dodał, „to wszystko składa się na sytuację, którą można ocenić jako nihilizm - to są nihiliści”.

Zdaniem Kaczyńskiego wielu nihilistów bardzo ceni siłę i bardzo się z siłą liczy.

Otóż jeżeli chodzi o dzieje naszego kraju, to tą siłą jest Rosja i są Niemcy. I dziś nihiliści spoglądają w te dwa kierunki - zaznaczył prezes PiS

Chodzi o wielkie interesy, a nie o ludzkość

