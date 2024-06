Fatalny stan finansów - za błędy Tuska zapłacą Polacy

Ostatnie wyniki wykonania budżetu państwa są bardziej niepokojące, Ministerstwo Finansów przygląda się przede wszystkim wpływom z podatku VAT — wskazał wiceminister finansów Jurand Drop, podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Wypowiedź ta jest kolejną, która implikuje jak zły za rządów Donalda Tuska jest stan finansów publicznych.

Jak informuje portal wPolityce.pl finanse publiczne są obecnie w opłakanym stanie. Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 53,1 mld zł.

Jak wskazał cytowany przez portal wPolityce Jurand Drop:

Pierwsze, miesięczne dane (dotyczące wykonania budżetu - PAP) z tego roku wskazywały na dobre wykonanie budżetu, nie było widać powodów do nowelizacji. W tym momencie również nie widać takich powodów, natomiast widać, że te ostatnie dane są znacznie gorsze i będziemy dalej patrzeć, szczególnie na wykonanie podatku VAT, na to, co się dzieje w gospodarce i na tej podstawie będziemy mogli powiedzieć, czy wykonanie budżetu jest słabe. Na pewno ostatnie dwa odczyty są bardziej niepokojące niż poprzednie

W rozmowie z portalem podlaski.info do sprawy odniósł się senator Grzegorz Bierecki:

Jak przypomina portal, senator Bierecki alarmował już styczniu tego roku, przewidując fatalne skutki działań nowego rządu.

Mamy do czynienia z historycznie najwyższym deficytem, z deficytem, który został jeszcze zwiększony w stosunku do przedłożenia rządu Morawieckiego. Ten deficyt w stosunku do deficytu z 2023 r. rośnie o 24,9%. To jest 5,1% PKB, taki jest deficyt w stosunku do PKB. To znacznie więcej niż dopuszczalne 3%, na które zgodziła się Polska, przystępując do Unii Europejskiej. A więc zapewne głosy ekonomistów, ekspertów, także związanych z Platformą Obywatelską, o tym, że czeka Polskę procedura nadmiernego deficytu, są uzasadnione