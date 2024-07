Miotła Tuska. Były zarząd PZU bez absolutorium

Walne Zgromadzenie PZU nie udzieliło w czwartek absolutorium za 2023 r. ośmiorgu ówczesnym członkom zarządu spółki - poinformowało PZU w czwartkowym komunikacie prasowym.

Wcześniej rada nadzorcza PZU rekomendowała nieudzielenie absolutorium uzasadniając to informacjami, wskazującymi na nieprawidłowości w spółce w 2023 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które 18 lipca br. wznowiło obrady po przerwie zarządzonej 18 czerwca br., nie udzieliło absolutorium członkom poprzedniego zarządu spółki z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023. Jednocześnie akcjonariusze udzielili absolutorium za ubiegły rok członkom Rady Nadzorczej PZU SA, którzy pełnili tę funkcję we wskazanym okresie” - podano w komunikacie.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o nieudzieleniu absolutorium b. prezes Beacie Kozłowskiej-Chyle oraz siedmiorgu członków zarządu: Małgorzacie Sadurskiej, Maciejowi Rapkiewiczowi, Piotrowi Nowakowi, Tomaszowi Kulikowi, Krzysztofowi Kozłowskiemu, Małgorzacie Kot oraz Ernestowi Bejdzie.

Prezes Beata Kozłowska-Chyła oraz Małgorzata Sadurska, Małgorzata Kot, Piotr Nowak, Krzysztof Kozłowski i Ernest Bejda zostali odwołani z zarządu PZU 23 lutego 2024 r. Maciej Rapkiewicz i Tomasz Kulik zasiadają obecnie zarządzie.

Podstawą „informacje wskazujące na nieprawidłowości”

Rada nadzorcza PZU, rekomendując nieudzielenie absolutorium b. członkom zarządu uzasadniła to informacjami, zebranymi przez samą spółkę oraz zewnętrzne firmy doradcze i kancelarie prawne. Kwalifikacja prawna i ekonomiczna tych informacji, dokonane przez podmioty zewnętrzne wskazują na nieprawidłowości mające miejsce w spółce w roku obrotowym 2023 r. - informowało wcześniej PZU.

Spółka poinformowała ponadto, że akcjonariusze postanowili udzielić absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej PZU za rok 2015. W 2016 r. podczas ZWZ spółki nie zostały powzięte uchwały w tych sprawach. Teraz absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. otrzymali ówcześni członkowie zarządu – Przemysław Dąbrowski, Rafał Grodzicki, Witold Jaworski, Andrzej Klesyk, Dariusz Krzewina, Tomasz Tarkowski i Ryszard Trepczyński, oraz członkowie rady nadzorczej pełniący wtedy tę funkcję – Zbigniew Ćwiąkalski, Zbigniew Derdziuk, Dariusz Filar, Dariusz Kacprzyk, Jakub Karnowski, Aleksandra Magaczewska i Tomasz Zganiacz. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

PAP, sek

