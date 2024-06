ZUS z bazą danych w chmurze

Comarch, krakowski koncern IT, zrealizował projekt Cloud dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem była optymalizacja i standardyzacja platformy serwerowej ZUS.

Współpraca ZUS z firmą Comarch miała na celu rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz usprawnienie infrastruktury IT w ZUS-ie. Zrealizowany projekt Cloud, mający zapewnić platformie serwerowej ZUS bezproblemową integrację z obecnymi i przyszłymi rozwiązaniami aplikacyjnymi, idealnie wpisuje się w koncepcję unowocześnienia zaplecza informatycznego.

Sześć etapów chmurowego projektu

Prace nad przedsięwzięciem trwały 2,5 roku i zostały podzielone na sześć etapów. Całość obejmowała m.in. stworzenie i wdrożenie środowiska chmury prywatnej, migrację istniejących serwerów wirtualnych na platformę chmurową oraz wirtualizację serwerów fizycznych. W rezultacie ZUS otrzymał infrastrukturę chmurową niezależną od dostawcy i przyjazną w obsłudze dla jej użytkowników. Dzięki wdrożeniu została także zwiększona wydajność operacyjna i zapewniono dostępność do kluczowych systemów IT na poziomie 99,99 proc., co pomoże odnotować roczne oszczędności sięgające ośmiocyfrowych kwot.

Rozwiązanie, które przyniosło poprawę efektywności ZUS

Wybór Comarch podyktowany był rozległą wiedzą i możliwościami technicznymi krakowskiej firmy IT. Z powodu wyzwań takich jak ograniczenia budżetowe czy potrzeba skalowalnych systemów, instytucji zależało na dostawcy, który posiada jak najszersze doświadczenie w zakresie innowacyjnych technologii. Efektem jest nowoczesne, elastyczne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, które usprawniło funkcjonowanie infrastruktury IT w ZUS-ie.

Współpraca z Comarch była kluczowa dla poprawy efektywności ZUS. Doświadczenie Comarch w podobnych projektach, zaangażowanie i skrupulatne planowanie zapewniły wolną od ryzyka i bezpieczną migrację. W trakcie naszej współpracy pokonaliśmy wiele wyzwań informatycznych i operacyjnych, co zaowocowało niezwykłymi wynikami. Dążenie Comarch do doskonałości sprawiło, że firma stała się jednym z naszych cenionych partnerów – mówi Grzegorz Zaremba, Dyrektor Departamentu Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej w ZUS.

Materiały prasowe, oprac. Sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zaczęło się! Ceny gazu rosną o jedną czwartą

Obowiązkowa termomodernizacja domów! W programie „Czyste Powietrze”

Euro w Polsce? Bruksela ocenia

Od Francji zależą teraz losy Zielonego Ładu