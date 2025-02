Jarosław Mikos prezesem zarządu Comarchu

Rada nadzorcza Comarchu powołała w skład zarządu Jarosława Mikosa, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

„Jarosław Mikos ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczął w 1995 roku w firmie Deloitte & Touche w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. Od 1996 roku pracował w Coopers & Lybrand jako senior konsultant. W latach 1997-1999 był managerem w londyńskim biurze PwC, a następnie wicedyrektorem w Departamencie M&A i Prywatyzacji PwC. Od 2000 roku był związany z Energis Polska, najpierw jako członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu, następnie jako CFO, a od 2002 roku jako CEO tej firmy. W 2005 roku doprowadził do połączenia Energis Polska z GTS Polska, pozostając prezesem zarządu. W latach 2006-2010 prowadził własną działalność inwestycyjną. W latach 2011-2013 był prezesem Magna Polonia, gdzie przeprowadził proces restrukturyzacji funduszu, a od 2013 do 2017 roku związany z Grupą Wirtualna Polska jako przewodniczący rady nadzorczej oddelegowany do nadzoru nad zarządem spółki” - czytamy w komunikacie.

„Pod koniec 2017 roku Jarosław Mikos został prezesem zarządu spółki Polskie ePłatności SA, jednego z dwóch największych na polskim rynku operatorów terminali płatniczych. Od listopada 2021 roku jako przewodniczący rady nadzorczej, a następnie prezes zarządu stał na czele IAI SA, firmy specjalizującej się w dostawach oprogramowania m.in. dla sklepów internetowych. Przez ostatnie 2 lata był związany w WeNet, początkowo jako członek rady nadzorczej, od czerwca 2023 roku jako prezes zarządu. 8 grudnia 2024 roku został członkiem rady nadzorczej Comarch SA” - czytamy dalej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. W 2023 r. miał 1,82 mld zł skonsolidowanych przychodów. Spółka zadebiutowała na GPW w 1999 r. Wcześniej w grudniu 2024 r. akcjonariusze Comarchu zgodzili się na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

