W wystąpieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników pierwszej tury przedterminowych wyborów parlamentarnych Le Pen zaapelowała do wyborców, którzy głosowali na Zjednoczenie Narodowe, by w drugiej turze ponowili ten wybór. Tych, którzy dokonali innego wyboru, zachęcała, by dołączyli do „koalicji bezpieczeństwa, wolności i jedności”.

Źródło: PAP Oprac. GS