Czy Twoje dane są bezpieczne? Sprawdź

W związku z upublicznieniem loginów i haseł polskich użytkowników, jednostki odpowiedzialne w Polsce za cyberbezpieczeństwo podjęły natychmiastowe działania, które mają ograniczyć negatywne skutki tej sytuacji

„Udostępniliśmy stronę, która pozwoli łatwo i szybko sprawdzić, czy wyciek obejmuje również nasze dane. Każdy może skorzystać z portalu www.bezpiecznedane.gov.pl i upewnić się, że ta sytuacja go nie dotyczy” – podkreśla Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Bądź czujny!

W Internecie posługujemy się loginami i hasłami. Stosujemy je, by bezpiecznie robić zakupy online, logować się do bankowości elektronicznej czy sprawdzić pocztę e-mail. Podczas wycieku, przestępcy upubliczniają dużą bazę wykradzionych informacji, zawierającą m.in. właśnie loginy i hasła klientów instytucji, portali i sklepów. Dla każdego z nas kluczowa jest informacja czy nasze dane znalazły się wśród udostępnionych. Jak to sprawdzić? Korzystając z prostej w użyciu wyszukiwarki, która od dziś dostępna jest na stronie bezpiecznedane.gov.pl.

Serwis powstał jako odpowiedź na ostatni, głośny wyciek danych polskich użytkowników. To pilotaż, który będzie rozwijany i kolejny krok w kierunku bezpieczeństwa obywateli.

Kluczowy był czas reakcji, dlatego we współpracy z COI przygotowaliśmy wyszukiwarkę, którą oddajemy w ręce użytkowników. Na pewno będziemy rozwijać to narzędzie, bo takie sytuacje jak ta, z którą dziś się mierzymy, będą się niestety powtarzać. Warto też podkreślić, że równolegle do prac nad wyszukiwarką, zespół CERT Polska informował podmioty o wycieku. Wysłane dotychczas powiadomienia dotyczyły ponad 1 mln unikalnych maili i loginów – mówi Sebastian Kondraszuk, kierownik zespołu CERT Polska.

Co powinieneś zrobić?

Korzystanie z serwisu jest intuicyjne i pozwala szybko przeszukać dostępne bazy wycieków. Dane upublicznione w takich sytuacjach są bardzo obszerne, ale wystarczy podać swój adres email albo login i otrzymamy rezultat. Istotne jest, by wyszukiwanie powtórzyć dla wszystkich adresów i nazw użytkownika, których używamy. Jeżeli Twój login pojawił się w wycieku:

1. Użyj programu antywirusowego, żeby sprawdzić bezpieczeństwo swojego komputera.

2. Korzystając z bezpiecznego komputera zmień hasła do logowania, których używałeś dotychczas.

Ważne! Jeśli do logowania na różnych serwisach wykorzystywałeś to samo hasło, zmień je również na pozostałych stronach!

3. Włącz dodatkowe zabezpieczenie w serwisach, które umożliwiają weryfikację dwuetapową.

4. Zwróć szczególną uwagę na próby logowania na konta: sprawdzaj alerty przesyłane na adres e-mail.

