W Watykanie postawili już wielki piec

Kilkudziesięciu pracowników różnych specjalności jest zaangażowanych w przygotowania do konklawe. Wśród fachowców, którzy pracują w tych dniach w Kaplicy Sykstyńskiej i w Domu Świętej Marty, gdzie będą mieszkać kardynałowie elektorzy, są stolarze, ślusarze, dekoratorzy, kwiaciarze, elektrycy i hydraulicy.

W Watykanie pod dużą presją czasu uruchomiona została ogromna machina organizacyjna, by przygotować jedno z najbardziej medialnych i zarazem owianych tajemnicą wydarzeń, obserwowanych na całym świecie. Konklawe rozpoczyna się w środę po południu.

Piece do palenia kart z instalacją kominową, której dym będzie sygnałem, czy został dokonany wybór papieża / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA

Strażacy zainstalowali piec do palenia kart do głosowania

Pracują zarówno rzemieślnicy zatrudnieni na stałe w Watykanie, jak i pracownicy wynajętych firm. Wśród fachowców są specjaliści od budowy rusztowań, bo były one potrzebne między innymi po to, aby połączyć piecyki do palenia kart do głosowania i emisji dymu z kominem zainstalowanym na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. Komin zamontowali strażacy.

W samej kaplicy z freskami Michała Anioła położone zostały podest i podłoga, ustawiono proste stoły, przy których siedzieć będą elektorzy.

Pracują technicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo robotników, a na zapleczu także administracja i księgowi, których zadaniem jest rejestrowanie wszystkich dokonanych zakupów.

Kolor dymu z tego komina na dachu Bazyliki św. Piotra będzie sygnałem, czy papież został wybrany / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA

Przysięga o dochowaniu tajemnicy konklawe

Nad przebiegiem i logistyką przygotowań czuwa wydział do spraw infrastruktury i służb Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Jak powiedział jego wicedyrektor inżynier Silvio Screpanti w wywiadzie dla Vatican News, podczas konklawe dyżurować będzie cały czas pięciu elektryków i windziarzy, pięciu hydraulików i dwie osoby zajmujące się ozdobami kwiatowymi. Udekorują one także balkon bazyliki Świętego Piotra, na którym pojawi się nowy papież.

Wszystkie te osoby złożą w poniedziałek przysięgę na dochowanie tajemnicy konklawe, a w jego trakcie będą nocować w Watykanie i nie będą mogły być w kontakcie ze swoimi rodzinami. Także ich dotyczy wymóg całkowitej izolacji od świata zewnętrznego.

Prace dekoracyjne w Kaplicy Sykstyńskiej / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA

Kardynałowie w izolacji

Intensywne prace przygotowawcze trwają w domu Świętej Marty - miejscu noclegu kardynałów i osób zaangażowanych w wybór papieża oraz w innych budynkach, gdzie konieczne okazało się wygospodarowanie dodatkowych miejsc. Łącznie gotowych musi być około 200 pokojów. Do pracy przystąpiły również ekipy sprzątające. Kardynałowie wprowadzą się do swoich pokojów między wtorkiem a środą rano.

W każdym budynku zagwarantowana będzie izolacja uczestników konklawe, aby nie mogła się do nich przedostać żadna osoba z zewnątrz. Temu ma też służyć zamknięcie niektórych okien i drzwi wejściowych.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP), sek

