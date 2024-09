Pieniądze dla OSP? Rząd koalicji chce zmian

Rządząca koalicja planuje zmiany w sposobie finansowania OSP.

W piątek odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana regulacja zmienia m.in. sposób podziału środków finansowych, jakie na ochronę przeciwpożarową przekazywane są przez firmy ubezpieczeniowe.

Projekt: Połowa środków najpierw popłynie do Zarządu Głównego Związku OSP

Klub PiS chce odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Propozycja zakłada, że połowa środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe będzie trafiała do Zarządu Głównego Związku OSP RP. Obecnie cała pula środków trafia do PSP, która zajmuje się rozdziałem środków.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości alarmują

Proszę o RT! Do strażaków z OSP, po przejęciu władzy przez ekipę Tuska trafia znacznie mniej pieniędzy. Próbują zagłodzić OSP, całkowicie uzależnić strażaków od politycznych decyzji polityków PSL- pisze na platformie X poseł Dariusz Matecki

Rządząca #koalicja13grudnia planuje zmiany w sposobie finansowania OSP. Zanim jednak utkwią Wam w pamięci sączone przez nich kłamstwa o tym, jak to rzekomo ten projekt ma uratować rzekomo niszczone przez rządy @pisorgpl jednostki OSP posłuchajcie, jaka jest prawdziwa intencja zmian👇 - pisze poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Golińska

Jak jest teraz?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10 proc. sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Całość trafia do Komendanta Głównego PSP, który dzieli je po połowie na OSP i pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z projektowaną regulacją 50 proc. środków trafiałoby do szefa PSP, a 50 proc. do Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Walka o 20 milionów złotych

Paweł Hreniak (PiS) ocenił, że projekt sprowadza się do tego, że pieniądze, które pochodzą od zakładów ubezpieczeniowych, które są rozdzielane przez PSP, zostaną PSP zabrane i przekazane do dyspozycji Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Mówimy tu o kwocie ok. 20 mln zł. Co istotne środki, które są dziś w dyspozycji PSP, w całości są przekazywane do OSP - stwierdził.

Projekt ma być głosowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

pap,jb

