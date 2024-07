Ptaki wyginą? Wszystko przez zmiany klimatu

Różne gatunki ptaków mogą inaczej reagować na zmiany klimatyczne - wykazało badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania).

Badacze sprawdzili, jak ocieplenie klimatu oddziałuje na dwa gatunki ptaków zamieszkujące te same siedliska. Jeden z nich to tamaryszka, a drugi - trzcinniczek. To małe ptaki z rodziny trzciniaków występujące w okolicach Morza Śródziemnego.

Tamaryszka uznawana jest już za gatunek narażony na wyginięcie z powodu spadku populacji, jaka nastąpiła w ostatnich latach.

Trzcinniczek natomiast występuje powszechnie w Europie. W czasie okresu lęgowego przylatuje m.in. na hiszpańskie mokradła, a na zimę odlatuje do Afryki.

25 lat obserwacji

Naukowcy posłużyli się danym zgromadzonymi w trakcie 25 lat obrączkowania ptaków na hiszpańskich mokradłach. Dane pozwoliły na uwzględnienie dużego obszaru i szerokiego okna czasowego, w tym obejmującego wyraźne zmiany klimatu.

„Postęp w modelowaniu ekologicznym trendów w populacjach ptaków stał się możliwy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik modelowania danych, takich jak eksploracja danych, techniki uczenia maszynowego oraz zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji tworzonych modeli” - wyjaśnia Rafael Munoz-Mas jeden z autorów badania opisanego w magazynie „Bird Study” (https://doi.org/10.1080/00063657.2024.2343956).

Analiza pokazała, że tamaryszka zaczyna gorzej sobie radzić z rozmnażaniem przy zbyt wysokich opadach. Tym ptakom szkodziła także zbyt wysoka temperatura.

Była ona jednak korzystna dla rozmnażania się trzcinniczka, a jednocześnie, dla niego opady nie miały większego znaczenia.

To pokazuje, że reakcje ptaków na klimat mogą być różnorodne.

„Wyższe temperatury i częstsze występowanie ulewnych opadów deszczu mogą zagrozić ochronie narażonej na wyginięcie tamaryszki w Hiszpanii, ze względu na negatywny wpływ na jej produktywność. Natomiast rosnące temperatury w całej Hiszpanii mogą sprzyjać szeroko rozprzestrzenionemu trzcinniczkowi. W związku z tym populacje tamaryszki prawdopodobnie będą się zmniejszać, podczas gdy populacje trzcinniczka mogą się rozwijać. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby ustalić wpływ zmian klimatycznych na przeżywalność oraz ich implikacje dla trendów i dynamiki rozwoju populacji tych dwóch sympatycznych (występujących na tym samym terenie) gatunków” – piszą naukowcy.

PAP/ as/