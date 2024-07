Tempo wzrostu bankowych zysków osłabło w maju

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 17,32 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. i zwiększył się o 2,4 proc. r/r, poinformował Narodowy Bank Polski. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-marzec 2024 r. zwiększył się o 17,1 proc. r/r – podawał wcześniej NBP.

W kwietniu 2024 r. zysk sektora wynosił niespełna 14,43 mld zł (co oznacza, że w maju wzrósł o prawie 2,9 mld zł), a w maju 2023 było to nieco ponad 16,9 mld zł (czyli w stosunku do maja 2023 r. tegoroczny wynik banków jest większy o 410 mln zł.).

Przychody odsetkowe w okresie pięciu miesięcy br. wyniosły 69,8 mld zł (wzrost o 2,3 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe - 27,3 mld zł (spadek o 8,7 proc. r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 4,9 proc. r/r do 10,79 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,2 proc. r/r do 2,66 mld zł.

Radykalny wzrost kosztów administracyjnych

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. wzrosły o 10,8 proc. r/r do 21,12 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,21 mld zł w okresie styczeń-maj 2024 r. (spadek o 22,7 proc. r/r), podał także bank centralny.

ISBnews, PAP, sek

