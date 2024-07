Kursy walut 8 lipca 2024. Ile kosztuje: EUR, USD, CHF

Polska waluta w poniedziałek o godz. 17.00 zyskała w stosunku do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,27 zł, za dolara płacono 3,94 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,39 zł.

W poniedziałek o godz. 17.00 złoty umacniał się do euro o 0,3 proc. do 4,27 zł. Do dolara zyskiwał z kolei 0,31 proc., który kosztował 3,94 zł. Frank szwajcarski tracił z kolei 0,36 proc. i trzeba było zapłacić za niego 4,39 zł.

Po godz. 7.00 złoty taniał. Euro kosztowało 4,28 zł, za dolara płacono 3,95 zł, a frank szwajcarski był wyceniany na 4,42 zł.

pap, jb