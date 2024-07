Złoty zyskał tylko do euro. Kurs walut 31 lipca

W środę po południu złoty zyskał do euro, za które płacono 4,28 zł. Polska waluta traciła natomiast do dolara, wycenianego na 3,96 zł, oraz franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,50 zł.

Złoty w środę przed godz. 19 zyskał do euro o 0,05 proc., za które płacono 4,28 zł. Tracił natomiast do dolara 0,04 proc., którego wyceniano na 3,96 zł, a o 0,28 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,50 zł.

Złoty w środę rano tracił na wartości wobec głównych walut. Euro było wyceniane na ponad 4,29 zł, dolar amerykański na 3,96 zł, a frank szwajcarski - prawie 4,49 zł.

pap, jb

