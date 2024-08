Kurs walut. Ile kosztują EUR, USD, CHF 16 sierpnia?

Polska waluta od rana umacnia się wobec euro i wobec dolara. Kurs EUR/PLN wynosi ok. 4,2698 i znajduje się na najniższym poziomie od niemal miesiąca. Rentowności krajowych obligacji rosną o 5-7 pb. Zdaniem ekonomistów, otoczenie makroekonomiczne sprzyja zlotemu, który może jeszcze nieznacznie zyskiwać na wartości. Rentowności SPW powinny stabilizować się.

W piątek po południu kurs EUR/PLN spada o 0,38 proc. do 4,2698. USD/PLN idzie w dół o 0,47 proc. do 3,886. EUR/USD zwyżkuje o 0,09 proc. do 1,0988.

Kurs EUR/PLN jest najniżej od końca lipca. Wcześniej, reakcja złotego na zamieszanie wokół giełdy w Japonii i spadek na tamtym rynku była relatywnie nieduża, ale jednak złoty był trochę słabszy. Natomiast przez ostatnie kilka dni widzimy konsekwentne umocnienie złotego - powiedział PAP Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego XTB.

Jego zdaniem, obawy o recesję w Stanach Zjednoczonych zostały zepchnięte na drugi plan i złoty na tym korzysta.

Większość banków centralnych na świecie już obniża stopy, a Fed za chwilę też to zrobi, bo w tym tygodniu dostał dobre dane o inflacji. Tymczasem u nas obniżek nie będzie. To pomaga złotemu i tak długo, jak nie ma obaw o recesję, złoty będzie zyskiwać, choćby nieznacznie - powiedział.

