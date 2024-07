Koniec potęgi Niemiec! Imigranci uciekają z tego kraju

Niemcy nie są już „ziemią obiecaną”. Po raz pierwszy od wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej mniej Chorwatów wyjechało do Niemiec, niż z tego kraju wróciło - poinformował we wtorek portal Danas.

Portal przywołał słowa Milana, który po 11 latach postanowił wrócić z rodziną do Chorwacji.

To nie tak, że Chorwacja poprawiła się znacznie, ale Niemcy stają się coraz mniej atrakcyjne; płace rosną niewiele, a koszty życia eksplodują.

Wielka imigracja

W 2023 roku do Niemiec wyemigrowało nieco ponad 20 tys. Chorwatów, a wróciło ponad 24 tys. - wynika z danych niemieckiego Urzędu Statystycznego. Na koniec 2023 r. w Niemczech mieszkało łącznie 434 035 obywateli Chorwacji. Liczba osób przyjeżdżających z Chorwacji do Niemiec stale spada od 2019 r., kiedy do tego kraju wyemigrowało 48 379 Chorwatów.

Tę samą tendencję można zaobserwować w przypadku innych nowych państw Unii Europejskiej, takich jak Rumunia i Bułgaria, gdzie od pięciu lat liczba migrantów do Niemiec systematycznie spada. Jednocześnie nieznacznie wzrasta liczba imigrantów z Kosowa i Macedonii Północnej.

Chorwacja czeka na sukces

Chorwacki minister ds. demografii Ivan Szipić przyznał, że „prawdziwy sukces” nastąpi wtedy, gdy do kraju zaczną wracać młode rodziny. Polityk zapowiedział przy tym specjalne ulgi podatkowe dla powracających.

