Krosno: pożar marketu! Ekstremalne warunki [ZDJĘCIA]

Gigantyczny pożar sklepu w Krośnie ugaszony. Nad miastem przez ponad dobę unosiły się kłęby żółtego dymu, w powietrzu notowano podwyższony poziom amoniaku. Warunki, w jakich prowadzona była akcja gaśnicza śmiało można określić mianem ekstremalnych.

Okazuje się, że skutki pożaru mogą być rozległe. Do pobliskiego potoku Lubatówka spłynęła bowiem piana gaśnicza, wzrosła też znacznie temperatura wody, co najpewniej doprowadziło do śnięcia ryb. Doszło także do podwyższenia temperatury wody, co mogło doprowadzić do zaobserwowanego śnięcia ryb.

Temperatura sięgała 200 st. C

Strażacy zostali wezwani na miejsce w środę około godz. 10.Walkę z żywiołem udało im się wygrać dopiero około 15 w czwartek, Trwa dogaszanie pogorzeliska. Pracowali rotacyjnie w ekstremalnych warunkach, w temperaturze sięgającej miejscami 200 st. C. Niezbędne były aparaty tlenowe -

Płonęły chemikalia, więc niezbędne było korzystanie z aparatów tlenowych, jedna z uwagi na panujące upały tlenu wystarczało zaledwie na kilkanaście minut. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, która najlepiej oddaje przebieg i stopień trudności akcji gaśniczej.

Oprac. GS

GALERIA ZDJĘĆ - Fot. DAREK DELMANOWICZ / PAP:

