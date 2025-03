Lista największych pożarów w Polsce. Rok 2024

Rok 2024 okazał się wyjątkowo trudnym rokiem pod względem pożarów w Polsce. Wiele z tych tragicznych wydarzeń miało miejsce w obiektach przemysłowych, handlowych i składowiskach odpadów. Strażacy, w związku z ogromnymi rozmiarami i ryzykiem, byli zmuszeni do zaangażowania dodatkowych sił i środków, aby opanować sytuację. Oto lista największych pożarów w Polsce.

Pożar hali handlowej w Warszawie

12 maja 2024 roku wybuchł pożar w hali handlowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Ogień szybko objął około 80% powierzchni obiektu, co spowodowało ogromne zniszczenia. W akcji gaśniczej brało udział 254 strażaków, a dzięki zaawansowanej technologii, jak robot gaśniczy, udało się opanować sytuację. Niestety, ponad 700 przedsiębiorców straciło swoje miejsca pracy.

Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich

W dniu 10 maja 2024 roku, pożar składowiska odpadów i substancji ropopochodnych w Siemianowicach Śląskich spowodował zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Strażacy używali specjalistycznych narzędzi, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia i zanieczyszczeniom wody. Pożar był efektem podpalenia, co zwiększyło trudności w ściganiu sprawców.

Pożar magazynu budowlanego w Krośnie

Kolejnym znaczącym pożarem był ten, który wybuchł 10 lipca 2024 roku w magazynie budowlanym Merkury Market w Krośnie. Ogień objął łatwopalne materiały, takie jak farby i oleje, co powodowało intensywne zadymienie. Mimo ogromnych trudności, strażakom udało się uratować część sklepu.

Pożar hali magazynowej w porcie Gdańsk

14 lipca 2024 roku doszło do pożaru w hali magazynowej w Porcie Gdańsk, gdzie przechowywano łatwopalne materiały i olej silnikowy. Pożar był trudny do opanowania, a kłęby dymu dotarły aż do pobliskich dzielnic. Śledztwo wykazało, że był to przypadek podpalenia.

Pożar w Ołtarzewie

11 stycznia 2024 roku wybuchł pożar w hali produkcyjno-magazynowej w Ołtarzewie. Pożar szybko się rozprzestrzenił, co spowodowało śmierć jednej osoby oraz rannych. Mimo trudnych warunków, strażakom udało się opanować sytuację, a śledztwo wykazało, że pożar był wynikiem samozapłonu substancji łatwopalnych.

Wszystkie te pożary przypominają o konieczności stosowania ścisłych norm bezpieczeństwa w magazynach, halach produkcyjnych i składowiskach odpadów. Działania służb ratunkowych były niezwykle trudne, ale dzięki determinacji i profesjonalizmowi udało się zminimalizować straty.

