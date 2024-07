PayPal z potężną karą w Polsce - to decyzja UOKiK

PayPal Europe stosuje niedozwolone postanowienia – uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W poniedziałkowym komunikacie urząd poinformował, że nałożył na spółkę karę w wysokości 106 mln zł.

„PayPal jest serwisem internetowym, który umożliwia dokonywanie płatności online na całym świecie oraz pełni funkcję elektronicznego portfela zintegrowanego z rachunkiem bankowym. Po przeprowadzonym postępowaniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której uznał, że PayPal stosuje klauzule niedozwolone i zakazał ich stosowania. Kara wyniosła 106,6 mln zł (106 689 453 zł)” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie UOKiK.

Urząd wyjaśnił, że prezes UOKiK z zakwestionował postanowienia w „Umowie z użytkownikiem PayPal”. Jego wątpliwości wzbudziły klauzule zawierające „34 działania zabronione użytkownikom” oraz katalog przykładowych sankcji, m.in. zapisy mówiące o ukaraniu użytkownika choćby za samą próbę skorzystania z zablokowanego konta.

PayPal zakładał też, że nie wolno +naruszać żadnych przepisów prawa, ustaw, zarządzeń lub regulacji (np. dotyczących usług finansowych, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji i nieuczciwej reklamy)+, bo może się to skończyć nałożeniem niedookreślonych sankcji. W praktyce naruszenie dowolnego przepisu w jakimkolwiek państwie upoważniało PayPal do zastosowania sankcji. Naruszenie mogłoby nawet nie mieć związku z korzystaniem z konta PayPal, przez co konsumenci mogliby nie wiedzieć, że zrobili coś niezgodnego z postanowieniami umownymi.