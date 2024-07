Koniec umów śmieciowych. "Nakaz zmiany" od inspektora PIP

Inspektorzy pracy w Polsce wkrótce zyskają nowe uprawnienia, dzięki którym będą mogli nakazać pracodawcom przekształcenie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy B2B, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, na umowy o pracę.

Główny Inspektorat Pracy pracuje nad projektem regulacji, które mają na celu szybkie wprowadzenie tych zmian.

Tomasz Zalewski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy, w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że zmiany te są priorytetem dla Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Jest to priorytet ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, aby zmiany jak najszybciej weszły w życie – powiedział Zalewski.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, oraz Państwowa Inspekcja Pracy intensywnie pracują nad wprowadzeniem nowych uprawnień dla inspektorów. TVN24 ustalił, że projekt jest w fazie intensywnych przygotowań i ma kluczowe znaczenie dla obu instytucji.

Zgodnie z nowymi regulacjami, inspektorzy pracy będą mogli nakazać pracodawcom zamianę umów cywilnoprawnych na umowy o pracę. Aktualnie, jak wyjaśnił Tomasz Zalewski, inspektorzy mają uprawnienia tylko w zakresie pracowników z umowami cywilnoprawnymi i B2B.

Inspektor pracy nie może obecnie wydać nakazu, a może jedynie wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. To wymaga jednak m.in. współpracy z pracownikiem, a on nie zawsze chce takiego przekształcenia. Często też boi się wystąpienia przeciwko swojemu pracodawcy – powiedział Zalewski.