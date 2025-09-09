To koniec pięknych czasów PiS? "Stopa bezrobocia rośnie"

W sierpniu szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc., wobec 5,4 proc. w lipcu – wynika ze wstępnych danych MRPiPS. W urzędach pracy zarejestrowanych było 857,3 tys. osób.

Wzrost bezrobotnych

Według szacunków przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 857,3 tys. bezrobotnych.

Miesiąc wcześniej – w lipcu – szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4 proc. W odniesieniu do lipca liczba bezrobotnych wzrosła o 26,6 tys.

Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych to efekt m.in. procesów automatyzacji, restrukturyzacji oraz dostosowań do nowych „realiów gospodarczych”. Dodatkowo nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zmieniła zasady rejestracji bezrobotnych, m.in. umożliwiając zachowanie statusu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, co wpłynęło na zmniejszenie liczby wyrejestrowań i tym samym wpłynęło na dane statystyczne – przekazał resort.

W sierpniu 2025 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 38,3 tys. wolnych miejsc pracy i ofert aktywizacji zawodowej. Najczęściej poszukiwani byli sprzedawcy, pracownicy produkcji, pracownicy biurowi i robotnicy gospodarczy. Stopa bezrobocia wciąż pozostaje mocno zróżnicowana regionalnie. Najniższa utrzymuje się w województwie wielkopolskim (3,4 proc.), a najwyższa w podkarpackim (8,9 proc.).

Powód? Zwolnienia

Według MRPiPS do rejestracji w urzędach pracy najczęściej prowadziło zakończenie umów czasowych, wypowiedzenia przez pracodawców lub rozwiązania umów za porozumieniem stron. Najliczniejszą grupę nowo zarejestrowanych stanowiły osoby z doświadczeniem w przetwórstwie przemysłowym, handlu i budownictwie. Najczęściej występujące zawody to: sprzedawca, kucharz, magazynier i technik ekonomista. Z kolei główne przyczyny wyrejestrowań to podjęcie zatrudnienia, udział w stażach, pracach interwencyjnych lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Komentarz ekspertów

Coś dziwnego stało się ze stopą bezrobocia 😲 Według wstępnych danych MRPiPS wzrosła w czerwcu o 0,1 pkt. proc. do 5,1%, całkowicie przeciwko wzorcowi sezonowemu i oczekiwaniom (zakładającym spadek do 4,9%).Liczba bezrobotnych wzrosła o 14 tys., co jak na czerwiec jest zdarzeniem prawie niespotykanym - podają analityce Pekao

pap, x, jb