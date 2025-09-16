Sukces czy porażka? 4-dniowy czas pracy – „Złożono 2000 wniosków”

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 1994 wnioski od pracodawców chcących wziąć udział w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

– „Wierzę, że to kolejny krok cywilizacyjny – tak jak kiedyś udało się wywalczyć ośmiogodzinny dzień pracy czy wolne soboty. W obliczu zmian demograficznych, większej obecności osób starszych na rynku pracy oraz postępującej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji skrócenie czasu pracy stanie się koniecznością” – podkreśla ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Czterodniowy tydzień pracy, krótsze dniówki, dłuższe urlopy, elastyczny czas pracy

Program pozwala testować różne modele (m.in. czterodniowy tydzień pracy, krótsze dniówki, dłuższe urlopy, elastyczne godziny). Wymaga objęcia nim co najmniej połowy załogi i utrzymania zatrudnienia oraz wynagrodzeń.

Pieniądze

Na lata 2025–2027 przeznaczono 50 mln zł (w 2025 r. – 10 mln zł). Maksymalne wsparcie to 1 mln zł na projekt, do 20 tys. zł na pracownika.

Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona do 15 października 2025 r. Pilotaż potrwa do maja 2027 r.

Badanie

Badania pokazują rosnące poparcie – ponad połowa Polaków i większość specjalistów uważa, że Polska jest gotowa na skrócenie wymiaru pracy.

