Więcej polityki niż logiki

To decyzja polityczna, a nie merytoryczna – tak Wojciech Dąbrowski, były prezes PGE ocenia dzisiejszą decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nieudzieleniu mu absolutorium.

Brak absolutorium dla poprzedniego zarządu największej spółki energetycznej w kraju nie jest zaskoczeniem, skoro zaledwie wczoraj okazało się, że Rada Nadzorcza przygotowała właśnie taka rekomendację akcjonariuszom. WZA dziś na wznowionym po przerwie posiedzeniu ją poparło.

Wojciech Dąbrowski uważa, że „nie ma podstaw merytorycznych dla braku absolutorium dla zarządu”. W jego przypadku głosowanie miało wyjątkowy przebieg, gdyż wniosek (uchwałę) poprali akcjonariusze dysponujący 1,4 mln głosów, podczas gdy wstrzymali się posiadający ponad 3,9 mln głosów; nikt się nie sprzeciwił.

Były szef PGE przypomina, że w latach 2020-2024 władze spółki „zrealizowały szereg ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski działań”, a jej wartość giełdowa „wzrosła o 50 procent”. Jednocześnie wskazuje, że „agencje ratingowe takie jak Fitch czy Moody’s przyznawały jedne z najwyższych not, a kontrole urzędów takich jak NIK były pozytywne, zaś wybrane inwestycje oceniane jako wzorowo prowadzone”.

Wojciech Dąbrowski argumentuje także, że PGE za czasów poprzedniego zarządu zdołała pomimo trudnego otoczenia rynkowego i warunków makro (kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie) przeznaczyć 24 mld złotych na inwestycje. Równocześnie zarząd postawił na strategię dekarbonizacji i przygotował plany rozwoju odnawialnych źródeł (w tym morskich farm wiatrowych) i magazyny energii (w tym największy w historii kraju w Żarnowcu. Poza tym zapoczątkowano projekt budowy elektrowni atomowej we współpracy z ZE PAK (Grupa Polsat) w oparciu o koreańską technologię w regionie konińskim.

PGE dokonała również zakupu spółki PKP Energetyka, która dostarcza energię elektryczną dla całej polskiej kolei, co wzmocniło bezpieczeństwo energetyczne polskiego transportu.

Były szef PGE mówi także o tym, że od zmiany zarządu (w lutym b.r.) w następstwie zmiany rządu w kraju, wyniki finansowe firmy są o co najmniej 50 procent gorsze.

To spowodowało obniżenie kursu akcji spółki o 20 procent, a jej wartość giełdowa spadła o blisko 3,5 mld zł – mówi Wojciech Dąbrowski. - Jeśli utrzyma się ta tendencja spadkowa, to w dłuższej perspektywie odbije się na ratingach PGE co spowoduje dalszą utratę wiarygodności wśród akcjonariuszy i ograniczy możliwość pozyskiwania środków na inwestycje.