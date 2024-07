Rynek faktoringu wyraźnie się ożywia

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły o 1,1 proc. r/r do ok. 228,3 mld zł w I poł. 2024 r., podał PZF. Z usług firm należących do Związku korzysta obecnie 24,1 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 14,2 mln faktur.

„Powrót do rosnącej dynamiki obrotów faktoringowych bardzo nas cieszy. Po krótkiej serii spadkowych kwartałów nasz rynek kolejny raz udowadnia swoją wysoką odporność na negatywne zjawiska gospodarcze. Ich wpływ obserwowaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy, jednak udało nam się skutecznie je przezwyciężyć, i to szybciej niż się spodziewaliśmy. Sektor faktoringu od lat jest budowany na silnych fundamentach, takich jak wysoki stopień bezpieczeństwa transakcji, najwyższe standardy etyczne i prawne czy bliska, partnerska współpraca z faktorantami, toteż wszelkie trudności, jakie nas dotykają, mają charakter krótkotrwały” - powiedział przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF Konrad Klimek.

Z faktoringu jako formy zarządzania płynnością korzystają przeważnie firmy dystrybucyjne i produkcyjne. Ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z tych dwóch grup podmiotów. Wystawiają one na ogół faktury na znaczące kwoty oraz z dłuższymi terminami płatności, co sprawia, że środki na ich bieżącą działalność pozostają w „zamrożeniu”. Faktoring pozwala im na szybki dostęp do gotówki i regulowanie bieżących zobowiązań. Dzięki temu mogą bez zakłóceń rozwijać swoją działalność, a przy tym oferować odbiorcom atrakcyjne warunki zamówień towarów.

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

