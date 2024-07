Rząd Niemiec pod lupą KE. Chodzi o 321 mln euro

Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek dochodzenie w sprawie 321,2 mln euro pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na restrukturyzację linii lotniczych Condor w czasie pandemii.

Condor to niemiecka linia czarterowa, która świadczy usługi transportu lotniczego klientom indywidualnym i organizatorom wycieczek w Niemczech. We wrześniu 2019 r. musiała złożyć wniosek o upadłość z powodu wejścia w stan likwidacji swojej spółki dominującej, Thomas Cook Group.

Komisja Europejska oceni, czy niemiecka pomoc na restrukturyzację była zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Środek ten został pierwotnie zatwierdzony w lipcu 2021 r. przez Komisję, aby umożliwić Condorowi powrót do rentowności. Jednak decyzja Komisji została następnie uchylona wyrokiem Sądu UE w maju 2024 r.

Po wyroku Sądu UE Komisja przeprowadzi dochodzenie w sprawie pomocy na restrukturyzację. Jego wszczęcie daje Niemcom, a także zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag. Nie przesądza to w żaden sposób o wyniku dochodzenia.

Przepisy UE dotyczące pomocy państwa, a konkretnie wytyczne dotyczące restrukturyzacji, umożliwiają państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji pod pewnymi warunkami.

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację należy do najbardziej zakłócających gospodarkę form pomocy, ponieważ dot. przedsiębiorstw, które w przeciwnym razie zniknęłyby z rynku.

Przeznaczenie pieniędzy

Wytyczne dopuszczają ją wyłącznie pod ścisłymi warunkami. Wymagają one w szczególności, aby przedsiębiorstwo przeprowadziło dogłębną restrukturyzację w celu zapewnienia powrotu do długoterminowej rentowności; aby przedsiębiorstwo i jego właściciele w wystarczającym stopniu przyczynili się do kosztów restrukturyzacji; aby wdrożono środki ograniczające możliwe zakłócenia konkurencji wywołane pomocą oraz aby środek ten przyczyniał się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Amerykański sponsor wycofuje się z olimpiady

Gigantyczne zwolnienia w Niemczech! 14 0000 osób na bruk

Generał Maczek ma swoje piwo. W Belgii

Supermyśliwiec dla kolejnego kraju: to sojusznik Polski

pap, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: