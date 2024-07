Obajtek ostrzega: ORLEN bankrutem szybciej niż myślałem

Były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek reaguje na pomysły sfinansowania z kapitałów Grupy Orlen luki w budżecie, jaka powstać może na skutek zmian w finansowaniu służby zdrowia, jakie planują ugrupowania koalicji rządowej.

Obajtek odniósł się do medialnych wypowiedzi Wojciecha Koniecznego wiceministra zdrowia z Lewicy, w sprawie zmian w składce zdrowotnej, uzupełniających przygotowaną przez Lewicę własną propozycję zmian w finansowaniu służby zdrowia

Koncepcja ta zakłada zastąpienie od 2026 r. obecnej składki zdrowotnej 9-procentowym podatkiem od zdrowia, który będą uiszczać zarówno płatnicy PIT, jak i CIT. Osoby na etacie i część przedsiębiorców miałaby opłacać 9-procentową stawkę podatku, czyli tyle, ile obecnie wynosi składka. Także osoby płacące podatek liniowy i ryczałt miałyby płacić podatke o stawce 9 proc..

Wiceminister zdrowia proponuje załatać możliwą lukę w budżecie na zdrowie pieniędzmi z… podatków płaconych przez wielkie spółki skarbu państwa. W wywiadzie dla TVN24 stwierdził:

No to brawo - szybciej doprowadzicie ORLEN do bankructwa niż sobie wyobrażałem. Nie będzie środków na inwestycje, nie będzie rozwoju gospodarki, a taki hojny gest wiceministra na pewno odczujecie w cenach paliw i gazu. Nie wspomnę już o akcjonariuszach i sile koncernu. I znów zrobią z Wami, co chcą, uśmiechnięta Polsko – komentuje Daniel Obajtek.