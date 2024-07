Ziemia obiecana. Migranci z Afryki chcą do Polski

Liczba wniosków cudzoziemców o ochronę międzynarodową w I półroczu tego roku prawie się podwoiła. To efekt m.in. nielegalnych przejść z Białorusi - zwraca uwagę „Dziennik Gazeta Prawna”.

_”Trwający od wielu miesięcy kryzys na naszej wschodniej granicy jest widoczny w statystykach pokazujących liczbę cudzoziemców aplikujących w Polsce o ochronę międzynarodową. W I półroczu 2024 r. liczba złożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej była o 79 proc. wyższa i wyniosła 5,8 tys.”_ - czytamy w tekście „DGP”.

Dziennik zwraca uwagę, że oznacza to wzrost o 3,4 tys., a – jak przyznaje urząd do spraw cudzoziemców (UDSC) – wielu aplikujących dostało się do Polski właśnie przez Białoruś.

W porównaniu do ubiegłego roku jest zauważalna znaczna liczba wnioskodawców z państw afrykańskich, m.in. Somalii, Erytrei i Etiopii oraz z Bliskiego Wschodu, m.in. Syrii, Afganistanu, którzy składają wnioski po przekroczeniu granicy z Białorusią.

„W horyzoncie całego I półrocza wciąż jednak najliczniejsze grupy wnioskodawców stanowili obywatele Ukrainy (1750) i Białorusi (1477), a także Rosji (547)” - zaznaczono w artykule.

Do końca czerwca Urząd ds. Cudzoziemców wydał decyzje wobec 4,7 tys. osób, z czego 3 tys. spełniało warunki przyznania ochrony międzynarodowej. Byli to przede wszystkim obywatele Białorusi (1431) i Ukrainy (1248), a także Rosji (117).

Jednocześnie wnioski Rosjan o ochronę międzynarodową Warszawa odrzuca najczęściej – w I półroczu negatywne decyzje otrzymało 320 Rosjan, 50 Białorusinów i 45 obywateli Indii.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Amerykański sponsor wycofuje się z olimpiady

Gigantyczne zwolnienia w Niemczech! 14 0000 osób na bruk

Generał Maczek ma swoje piwo. W Belgii

Supermyśliwiec dla kolejnego kraju: to sojusznik Polski

wpolityce, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: