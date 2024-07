875 tys. złotych dziennie chcą ukraść złodzieje z banków

Związek Banków Polskich (ZBP) podał, że tylko od początku kwietnia do końca czerwca br. odnotowano 3229 prób wyłudzeń kredytów na kwotę niemal 80 mln zł. Oznacza to, że dziennie nieuczciwi klienci próbowali oszukać kredytodawców na 875 tys. zł.

Najwięcej oszustw udało się wykraść w woj. dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. „Trzy miesiące temu informowaliśmy o rekordowo wysokiej liczbie prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości. Niestety, ostatni kwartał okazał się pod tym względem jeszcze gorszy” – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP.

Zapowiada się niechlubny rekord

„Po sześciu miesiącach br. już przekroczyliśmy poziom przestępczości bankowej obserwowany kiedyś przez cały rok. W tym kontekście szczególnie istotne jest więc propagowanie rozsądnych i bezpiecznych zachowań klientów i pracowników banków” – dodał Kiciński. Z raportu opublikowanego przez ZBP wynika, że w II kwartale 2024 roku z polskiego systemu bankowego próbowano wyprowadzić kredyty na łączną kwotę 79,6 mln zł. To aż o 58 proc. więcej niż w analogicznym okresie sprzed roku, choć nadal kwota ta utrzymuje się poniżej 16-letniej średniej wynoszącej 90,1 mln zł.

Milion psychologiczną barierą

W II kwartale br. największa udaremniona próba wyłudzenia dotyczyła kwoty 2,6 mln zł. Jeśli uwzględnimy 12 ostatnich miesięcy, mówimy już o 6 mln zł. Mimo wszystko tak zuchwałych przestępstw jest stosunkowo niewiele – z reguły są to kredyty nie przekraczające miliona złotych. W II kwartale ujawniono jedynie 6 przypadków oszustw na milion i więcej złotych. Łącznie od 2008 roku, kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 124,1 tys. prób wyłudzeń opiewających na 6,0 mld zł.

Skład i zadania ZBP

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze RP, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa. Zarząd ZBP, wybierany na 3-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, kieruje bieżącą pracą Związku i reprezentuje go na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą prezes oraz od 1 do 4 wiceprezesów . Stały nadzór nad działalnością zarządu sprawuje 16 osobowa Rada Związku.

Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej.

Grzegorz Szafraniec

na podst. raportu ZBP