Dramat Polaków. Intel: będą zwolnienia!

Intel, globalny gigant technologiczny, zgłosił w Gdańskim Urzędzie Pracy plan zwolnień grupowych, które obejmą kilkaset osób. Decyzja ta jest elementem większej strategii oszczędnościowej, której celem jest redukcja kosztów o 10 miliardów dolarów do 2025 roku. Zwolnienia dotkną około 15 tys. stanowisk na całym świecie, a firma tłumaczy, że to „trudne, ale konieczne decyzje” w ramach optymalizacji struktury organizacyjnej. Na oszczędnościowych krokach ucierpi również europejski rynek chipów – Intel opóźnia budowę fabryk półprzewodników w Polsce, przesuwając inwestycje na 2026 rok, co może znacząco odbić się na lokalnych rynkach pracy.

Według ustaleń portalu Trójmiasto.pl, w ubiegłym tygodniu do Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) trafiło zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w gdańskim oddziale firmy Intel. Informację potwierdził PAP kierownik Działu Marketingu i Współpracy z Pracodawcami GUP Krzysztof Kunicki.

PAP poprosiła firmę Intel o komentarz, pytając m.in. o skalę planowanej redukcji zatrudnienia oraz o jej przyczynę. W oświadczeniu przesłanym PAP podkreślono, że decyzja była „trudna, ale konieczna”.

„W ramach ogłoszonego w sierpniu szeroko zakrojonego planu oszczędności, podejmujemy trudne, ale konieczne decyzje dotyczące redukcji zatrudnienia, traktując nasz personel z troską i szacunkiem. To najtrudniejsze decyzje, przed jakimi kiedykolwiek stanęliśmy. Zmiany te mają na celu budowę prostszej, lepiej dostosowanej i zoptymalizowanej organizacji oraz są elementem długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Intel” – poinformowała Poland Communication Manager firmy Intel Aleksandra Bojanowska.

Intel z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

pap, jb

