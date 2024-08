VeloBank ma nowego właściciela

BFG podpisał w czwartek ostateczną umowę sprzedaży 100 proc. VeloBanku za 375 mln zł. Nabywca – Promontoria Holding 418 B.V - ma dokapitalizować bank kwotą 687 mln zł – podał BFG w czwartkowym komunikacie.

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 1 sierpnia podpisał ostateczną umowę sprzedaży 100 proc. akcji VeloBank S.A. („Bank”) na rzecz Promontoria Holding 418 B.V., który pośrednio należy do funduszy Cerberus Capital Management, L.P., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) oraz International Finance Corporation („IFC”, część Grupy Banku Światowego)” – poinformował w czwartek BFG.

W komunikacie podkreślono, że sprzedaż banku oznacza zakończenie trwającego blisko dwa lata procesu przymusowej restrukturyzacji GNB oraz wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. Komisja bowiem „ściśle monitorowała” proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank i sprzedaży VeloBank.

„Cena nabycia akcji to 375 mln zł, natomiast dokapitalizowanie Banku przez nabywcę wynosi 687 mln zł. Jest to kwota dokapitalizowania niezbędna do uzyskania wymaganych, bezpiecznych i uzgodnionych w procesie negocjacyjnym wskaźników kapitałowych, uwzględniająca aktualną sytuację finansową oraz strukturę bilansu Banku” – poinformował BFG.