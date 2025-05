Umowa. VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego

VeloBank podpisał warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego – podała spółka. Według wtorkowego komunikatu Velobanku po finalizacji transakcji, co ma nastąpić w połowie 2026 r. , klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną klientami VeloBanku, który przejmie też ok. 1650 pracowników.

W komunikacie VeloBanku czytamy, że sfinalizowanie przejęcia części detalicznej Citi Handlowego ma nastąpić po otrzymaniu wymaganych zgód regulacyjnych i „osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej”, co jest spodziewane w połowie 2026 roku. „Transakcja zakupu obejmuje bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne i oddziały. To przejęcie przyspieszy rozwój VeloBanku poprzez rozszerzenie oferty produktowej (…)” – czytamy w komunikacie.

Wyjaśnienie

VeloBank podał, że po finalizacji transakcji klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną jego klientami. Z komunikatu wynika, że w efekcie transakcji ok. 1650 pracowników Citi Handlowego przejdzie do VeloBanku, który obecnie zatrudnia ponad 3 tys. osób.

VeloBank w planach na bieżący rok ma jeszcze m.in. zaoferowanie klientom detalicznym w pełni cyfrowej hipoteki, klientom firmowym – kolejnych produktów z obszaru business banking, a w zakresie inwestycji – zakup TFI – podał bank w komunikacie.

Jak wynika z komunikatu Banku Handlowego, do którego należy Citi Handlowy, wydzielenie bankowości detalicznej ma nastąpić w ramach podziału banku. W części detalicznej znajdzie się portfel ok. 6 mld zł kredytów, ok. 22,1 mld zł depozytów oraz ok. 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem, z przypisanym kapitałem własnym w wysokości ok. 0,9 mld zł. Bank Handlowy podał, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

Transakcja

Według Banku Handlowego w zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej BH otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma być to nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tej spółki. Następnie akcje VeloBanku zostaną odkupione od BH za ok. 532 mln zł, przy czym na tę kwotę składa się część stała w wysokości 432 mln zł oraz część zmienna, zależna od wyników segmentu detalicznej, w wysokości do 100 mln zł.

W związku z zawarciem Umowy Bank poniesie stratę netto z Transakcji w wysokości około 380 mln zł w 2 kwartale 2025 r. Dodatkowo, w wyniku Transakcji uwolni się około 400 mln zł nadwyżki kapitałowej, wynikającej z dekonsolidacji aktywów i zobowiązań będących przedmiotem Transakcji, która zostanie przeznaczona na przyspieszenie wzrostu w obszarze Bankowości Instytucjonalnej – podał Bank Handlowy.

Polski „Bank Hnadlowy”

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Obecnie właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

pap

