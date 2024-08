Szokujący wzrost! 1,5 mln nowych elektryków w UE!

W 2023 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,5 mln nowych osobowych samochodów elektrycznych, co zwiększyło ich łączną liczbę do 4,5 mln. Stanowi to wzrost o 48,5 proc. w porównaniu z 2022 r. - podał Eurostat.

Udział samochodów elektrycznych z napędem wyłącznie akumulatorowym wśród nowych rejestracji osiągnął 14,6 proc. w 2023 r.

Oznacza to kontynuację szybkiego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w UE. Ten udział samochodów elektrycznych z napędem wyłącznie akumulatorowym w nowych rejestracjach utrzymywał się poniżej 1 proc. do 2018 r., ale wzrósł znacząco w ciągu ostatnich 4 lat, do 5,3 proc. w 2020 r., 9,0 proc. w 2021 r., 12,1 proc. w 2022 r. i 14,6 proc. w 2023 r. - podało unijne biuro statystyczne.

31 grudnia 2023 r. samochody elektryczne zasilane wyłącznie akumulatorem stanowiły 1,7 proc. wszystkich samochodów w UE, przy czym zauważalne były różnice między krajami UE.

W Danii stanowiły 7,1 proc. wszystkich samochodów osobowych. Podobnie wysokie udziały odnotowano w Szwecji (5,9 proc.), Luksemburgu (5,1 proc.) i Holandii (5,0 proc.).

Z kolei 14 krajów odnotowało udziały poniżej 1 proc., przy czym najniższe udziały odnotowano na Cyprze, w Grecji i Polsce, każdy na poziomie 0,2 proc.

