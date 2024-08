Spektakularna wymiana więźniów między Rosją i Zachodem!

W Ankarze odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i krajach Zachodu. Objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Odsłaniamy jej kulisy.

Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, a 3 do Stanów Zjednoczonych. Wymianą objęto osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.

Operację koordynował turecki wywiad

Uczestnicy wymiany zostali przetransportowani do stolicy Turcji na pokładzie siedmiu samolotów. Strona turecka potwierdziła, że wśród wymienionych w Ankarze są m.in.:

Evan Gershkovich (32 lata) – korespondent amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal”, skazany w Rosji na 16 lat więzienia za rzekome szpiegostwo;

Paul Whelan – były żołnierz, skazany w Rosji w 2020 roku na 16 lat więzienia za rzekome szpiegostwo;

Ilja Jaszyn – rosyjski opozycjonista, były współpracownik, zabitego w 2015 roku, byłego wicepremiera Rosji Borisa Niemcowa, skazanego w grudniu 2022 roku na 8,5 roku kolonii karnej za rzekome fake newsy o działaniach sił zbrojnych Rosji;

Rico Krieger (29 lat) – obywatel Niemiec skazany na Białorusi na karę śmierci w czerwcu br.; uznano go za winnego przestępstw na podstawie sześciu artykułów kodeksu karnego, dotyczących najemnictwa, terroryzmu, utworzenia formacji ekstremistycznej, uszkodzenia środka transportu lub trasy komunikacyjnej, a także działalności agenturalnej i nielegalnych działań z użyciem broni. Został ułaskawiony przez Alaksandra Łukaszenkę;

Wadim Krasikow – były agent FSB, skazany w Niemczech w 2021 roku na dożywocie za zabójstwo czeczeńsko-gruzińskiego dysydenta w berlińskim Tiergarten na zlecenie rosyjskich władz. Krasikow przebywał w ostatnim czasie w więzieniu w Berlinie, ale był kilkakrotnie przenoszony ze względów bezpieczeństwa.

Kontrowersje wobec „mordercy z Tiergarten”

Rzecznik niemieckiego rządu federalnego, Steffen Hebestreit, potwierdził, że wśród przekazanych więźniów znalazł się Krasikow. Podkreślono, że nie była to łatwa decyzja. Interes państwa w egzekwowaniu kary więzienia dla skazanego przestępcy został przeciwstawiony wolności, dobrostanowi fizycznemu i – w niektórych innych przypadkach oświadczył rzecznik niemieckiego rządu. Hebestreit wskazał, że motywacją do podjętej decyzji o przekazaniu Krasikowa był obowiązek ochrony niemieckich obywateli i solidarność Niemiec z USA. Wcześniej niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock odmówiła komentarza w tej sprawie.

