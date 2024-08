USA potwierdza: Ważna rola Polski w uwolnieniu więźniów

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik ocenił, że rozmowa prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Andrzeja Dudy oraz podziękowanie za polską pomoc w uwolnieniu amerykańskich obywateli więzionych w Rosji, potwierdza, że sojusz polsko-amerykański jest mocny i trwały.

W czwartek w Ankarze odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i krajach Zachodu. Operacja wymiany objęła 24 osoby, które przebywały w więzieniach w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Jak poinformowały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, trzynaście do Niemiec, trzy do USA. Wymianą zostały objęte osoby odbywające kary więzienia w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.

USA dziękują za polską pomoc

W czwartek wieczorem prezydencka kancelaria przekazała, że prezydent USA Joe Biden zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy, by podziękować za polską pomoc w uwolnieniu amerykańskich obywateli, więzionych bezprawnie w Rosji.

Podczas rozmowy prezydenci podkreślili siłę więzi sojuszniczych oraz strategiczne partnerstwo między Polską i USA.

Ćwik pytany w piątek w telewizji wPolsce.pl o rozmowę prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem odparł, że jest to kolejne potwierdzenie tego, że sojusz polsko-amerykański jest sojuszem mocnym, trwałym i zbudowanym na solidnych podstawach.

Jeśli przy tego typu działaniach, tego typu akcjach, jak kwestia wymiany więźniów, prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni do prezydenta Polski dziękując za te działania, to znaczy, że ten sojusz rzeczywiście jest i zaufanie do polskiej strony, do polskiej sceny politycznej, do polskich służb, także.

Dyskretna operacja

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta zwrócił uwagę, że proces wymiany więźniów nie jest operacją, którą przeprowadza się „po pierwsze w świetle kamer, a po drugie w ciągu kilku, kilkunastu dni czy tygodni”.

To długa sprawa, długa kwestia, rozpoczęta jeszcze za czasów poprzedniego rządu, dopinana przez kolejne spotkania (…). Mozolnie udało się to doprowadzić do skutku i za to dziękował wczoraj prezydent Biden prezydentowi Andrzejowi Dudzie, za tę współpracę naszych służb.

Na uwagę, że wśród polityków, którzy podziękowali za tę sprawę prezydentowi Dudzie jest też premier Donald Tusk, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta odparł, że cieszy to, iż szef rządu zdobył się na gest podziękowania wobec prezydenta.

Prezydent podkreśla, że w wielu obszarach wspólne działanie prezydenta i rządu jest konieczne, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa. I niewątpliwie to działanie także wpisuje się w kwestie bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Polek i Polaków.

Kluczowa wymiana

W ramach przeprowadzonej w czwartek w Ankarze wymiany więźniów między Zachodem a Rosją uwolnionych zostało 26 osób po obu stronach, w tym Władimir Kara-Murza, rosyjski opozycjonista, który ma również obywatelstwo brytyjskie, Paul Whelan, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, który ma obywatelstwa USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także dziennikarz „Wall Street Journal” Evan Gershkovich.

PAP/ as/

