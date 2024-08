PERN: decyzja ws. rurociągu jeszcze nie zapadła

Zarząd PERN SA nie zrezygnował z realizacji budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego, prowadzi jedynie dodatkowe analizy dotyczące zasadności jej realizacji w nowych warunkach geopolitycznych i rynkowych. Finalna decyzja, uwzględniająca bezpieczeństwo energetyczne, jak również interes ekonomiczny państwa, zostanie podjęta po zakończeniu prowadzonych analiz – taką informację przekazało portalowi wGospodarce.pl Centrum Prasowe PERN SA. W sprawie budowy rurociągu w ostatnich dniach wypowiadali się w alarmistycznym tonie politycy PiS.

W sobotę opublikowaliśmy fragmenty komentarza posła PiS dr. Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie realizacji budowy tzw. II nitki Rurociągu Pomorskiego.

W tych dniach pojawił się komunikat państwowej spółki PERN, odpowiadającej za sieć rurociągów, którymi przez terytorium Polski transportowana jest ropa naftowa, w którym poinformowano opinię publiczną, że budowa II nitki tzw. Rurociągu Pomorskiego, została właśnie wstrzymana. Chodzi o budowę II nitkę rurociągu, który miałby prowadzić z Naftoportu w Gdańsku do połączenia z rurociągiem „Przyjaźń”, prowadzącym z kolei od granicy z Białorusią do granicy z Niemcami. Połączenie obydwu rurociągów, miałoby nastąpić w centrum naszego kraju w rejonie Miszewka Strzałkowskiego, gdzie znajduje się jedna z kilku baz ropy, którymi zarządza spółka PERN. - napisał poseł PiS w tekście na portalu wPolityce.pl

Kuźmiuk: rząd Tuska pomaga omijać sankcje na Rosję

O sprawie projektu budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego informowali wcześniej także inni politycy opozycji.

To, że wstrzymano projekt budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego jest niczym innym, jak igraniem z bezpieczeństwem kraju. To jedyna nitka, którą ropa płynie do rafinerii w Płocku. Jej przerób się zwiększy ze względu na budowę Olefin. Tą samą nitką podajecie ropę Niemcom - nawet nie postaraliście się, żeby Niemcy współfinansowali budowę rurociągu. Za to decydujecie się, żeby Niemcom pomagać transportować ropę - niby kazachską - de facto rosyjską. Nie podejmujecie przy tym żadnych decyzji poza wyrzucaniem niewinnych ludzi i szukaniem pseudoafer – napisał w mediach społecznościowych europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.